Conocé el primer adelanto de la película que protagonizarán Brad Pitt y Margot Robbie

"Babylon" es la nueva película que dirige Damien Chazelle, la estrella ganadora de un Oscar que ha producido exitosos títulos como "La La Land" y "Whiplash". Recientemente, Paramount por fin lanzó un adelanto con el primer trailer del film, por lo que los fanáticos del cine se encuentran muy emocionados de ver un pantallazo de lo que será la película. Como para coronar, esta cinta está protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie, dos de los actores mas talentosos de Hollywood, razón por la cual, se espera con ansias el estreno.

Brad Pitt, en "Babylon". Imagen extraída de www.espinof.com

La película está ambientada en la década de 1920, la edad dorada de Hollywood y se centrará el impacto que tuvo en la industria cinematográfica el paso del cine mudo al sonoro. La historia en general, se focalizará en una estrella que se muestra incapaz de adaptarse a los nuevos cambios que acarreó el cine. Por lo visto, se trata de una historia de excesos, abundancias y derroches, que nada tiene que ver con el romance.

Brad Pitt y Margot Robbie han trabajado juntos en otras ocasiones, en el 2015 ambos participaron del elenco principal de "The Big Short" (La gran apuesta) y luego 4 años más tarde, actuaron en "Once Upon a Time in Hollywood" (Había una vez en Hollywood). Ambas películas tuvieron un éxito arrollador, por lo que se espera que el próximo estreno, protagonizado los actores, supere las expectativas.

Margot Robbie, en "Babylon". Imagen extraída de www.espinof.com

En "Babylon" Margot interpretará el papel de Nellie LaRoy, una mujer que aspira a ser actriz, Brad se pondrá en el rol de Jack Conrad, el actor de cine, mientras que otro de los estelares estará en la piel de Diego Calva, un actor mexicano que en este caso interpretará el papel de otro novato llamado Many Torres. Asimismo, la película contará con la participación de un elenco de lujo compuesto por Tommy Maguire, Lukas Haas, Jean Smart, entre otros. Si bien es una historia de ficción está inspirada en estrellas del cine que vivieron durante esa época.

Por otro lado, el pequeño adelanto que se puede apreciar en el trailer expresa una lluvia de sensaciones de todo tipo. Pasa por la exaltación, la alegría y la euforia, para transportarte a lugares y escenas divertidas, a un estallido de colores y música en una nebulosa de entusiasmo.

En una entrevista para Vanity Fair, Damien Chezelle contó que "Babylon" es la producción más ambiciosa dentro de toda su carrera como director. Por esto expresó: "Definitivamente fue lo más difícil que he hecho. Solo la logística, la cantidad de personajes, la escala de los escenarios, el lapso de tiempo que la película muestra, todo conspiró para hacerlo particularmente desafiante". A causa de esto, los cinéfilos tienen grandes expectativas y esperan con impaciencia que llegue diciembre, ya que Paramount ha previsto el estreno para el 25 de diciembre, en todas las salas de cine estadounidenses.