Te sorprenderá cuánto mide realmente La Chilindrina de El Chavo del 8

María Antonieta de las Nieves es una de las actrices que saltó al estrellato internacional gracias al personaje que interpretó en El Chavo del 8, la exitosa tira cómica mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños. Ella le dio vida a La Chilindrina, la traviesa y caprichosa hija de Don Ramón (Ramón Valdés).

Se caracterizaba por sus dos colitas, sus pecas, anteojos y su chillón llanto. No tenía mamá y vivía junto a su papá en el departamento número 72 de la famosa vecindad del señor Barriga. Su nombre real es Espergencia Valdés, sin embargo, todos la conocen por su apodo.

El sobrenombre se lo puso su progenitor por un delicioso alimento del país azteca y al respecto, ella contó: "En México existe un pan muy rico, que es dulce, que se toma con chocolate o cafecito, y se llama chilindrina porque tiene granitos, como mis pecas. ¡Es que ellos también tienen pecas, no más que las pecas de ellos son de dulce, de azúcar quemada!".

La Chilindrina y El Chavo del 8

A María Antonieta le facilitó mucho para componer su personaje su baja estatura, ya que la ayudaba a camuflarse y parecer una verdadera niña (su altura real es de 1,48 cm). Además, para darle realismo a su papel, se vendaba los pechos. Para su pesar, esta práctica con el correr de los años le ocasionó graves problemas de salud.

"Me case, tuve a mi hijo y se me desarrollaron unos tumores horrendos en los senos, gracias a esto, tampoco podía alimentar a mi bebé ya que no salía la leche", contó en una entrevista la actriz.

De las Nieves debió atravesar por varias cirugías y fue intervenida para implantarse unas prótesis que luego se las debieron retirar por ser muy grandes. La operación le dejó grandes marcas en su piel. "No sabes lo que he sufrido por mi personaje”, confesó.