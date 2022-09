Panes de papa: fáciles, ricos y únicos para acompañar tus hamburguesas

Los panes de papa se siguen ganando el corazón de todos, pero estos en específico llenarán de amor a tus hamburguesas ¿por qué? porque finalmente lograrás prepararlos tú mismo. Con esta receta déjalos listos para el almuerzo o la cena. ¡Manos a la obra!

Prepara estos panes de papa bien sabrosos. Fuente: CUKit!

Ingredientes:

Leche 150 ml

Azúcar 30 gr

Levadura seca 40 gr

Harina 000 450 gr

Sal 10 gr

Huevos 2

Papas 2

Mantequilla 50 gr

Rinden 12 unidades de 80 a 100 g c/u

Procedimiento:

Hierve las papas con piel. Una vez cocidas, debes pelarlas y hacer un puré rústico. Reserva.

En un recipiente mezcla la leche tibia con la levadura fresca y el azúcar hasta que se disuelvan. Reserva nuevamente.

En un bol mezcla la harina, la sal y agrega la leche con la levadura. Suma los huevos y mezcla todo con la mano o con la ayuda de una batidora. Cuando forme una masa que se pegue, agrega el puré de papa frío o tibio (que no esté caliente).

Una vez que veas que todo está unido, lleva la masa a la mesada y amasa hasta que todo se termine de integrar y la sientas lisa al tacto. No tarda mucho en tomar cuerpo, pero es húmeda. ¡Tip MDZ! No caigas en la tentación de añadirle harina, ya que, si lo haces, una vez cocidos los panes no tendrán la humedad que los caracteriza. Debes amasar y golpear contra la mesada hasta que se desarrolle el gluten para formar el bollo.

Agrégale al bollo la manteca pomada en el medio de la masa y sigue amasando hasta que esta se distribuya correctamente. Es normal que se te pegue la masa a los dedos, por lo que puedes utilizar un Cornet o una espátula para levantar la masa cuando lo necesites. Es importante que en ningún proceso de amasado añadas harina. En unos 10 a 15 minutos de amasado, ya estará lista.

Cubre el bollo con papel antiadherente o con un repasador y déjalo descansar.

Si quieres que estos panes sean para hamburguesas, lo mejor es darles forma con un molde. Si no tienes, puedes utilizar aros o cinturas y añadirles debajo papel aluminio. También puedes no utilizar ningún molde y hornear los bollos con la forma que resulte de la cocción. Es tu decisión y de cualquier manera sabrán riquísimos. Hamburguesa con pan de papa. Fuente: Pronto

Arma bollos de 80 a 100 g (o más chicos, como quieras) con la palma de tu mano. Dispón los bollos con molde o sin él en una placa de horno con un poquito de harina. Cúbrelos con un repasador y deja que dupliquen su volumen.

Una vez que hayan levado, píntalos con un huevo batido. Espolvorea con semillas si son de tu gusto y llévalos a un horno precalentado a 200°C por unos 15 minutos. ¡Tip MDZ! No abras el horno hasta que los veas dorados. Panes de papa sin semillas. Puedes prepararlos como gustes. Fuente: CUKit!

¡Listo! Ya tendrás riquísimos panes de papa para disfrutar y armar tus hamburguesas.

Puedes acompañar esta noche de hamburguesas con un postre rico y fácil: cuadrados de brownie.

¡Queremos saber cómo te salieron estos panes! Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.