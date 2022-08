El primer animal que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona inteligente

Los test de personalidad son los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden encontrar retos de todo tipo y hay para todos los gustos. Exponen asombrosos resultados que encantan a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de una forma muy sencilla, te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso al primer animal que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Perro: te caracterizas por ser responsable. Sobresales por tu decencia y por ser una persona fiel que nunca haría algo para perjudicar a otro. Eres creativo, inteligente y extremadamente perseverante. No sueles bajar los brazos con facilidad y si te caes, te levantas con muchísimas más fuerzas para alcanzar tus objetivos. Eres de los que prefieren ir a paso lento pero seguro. Te gusta estar en pareja y crees en las relaciones amorosas para toda la vida.

Los usuarios se sorprenden con los resultados de los test de personalidad / istockphoto

Gato: eres alguien que ama las sorpresas y por eso, no se anticipa a los hechos. Eres muy bondadoso con todo el que se cruza en tu vida y te caracterizas por ser amable y generoso. Eliges no guardar rencor y perdonas muy rápidamente. Optas por mantenerte al margen de los conflictos y alejarte de la gente negativa. Odias discutir y solo lo haces cuando no tienes otra escapatoria. Tu familia ocupa un lugar privilegiado en tu corazón.