Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres desasosegado

Los test de personalidad están siendo furor en las redes sociales. En la web se pueden hallar de todo tipo: desde los más clásicos hasta las más insólitos. Los internautas encontraron en estos desafíos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados han sorprendido a más de uno. Aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que demuestra sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Manos: te caracterizas por ser una persona desasosegada. Eres extremadamente inquieto, cariñoso y leal. No toleras que te digan qué hacer y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer. La zona de confort no es para ti. Disfrutas tus días como si no existiera un mañana y en tus relaciones amorosas eres muy fiel. Nunca te quedas en el mismo sitio por mucho tiempo y con frecuencia buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Crees que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada y te encanta estar en pareja.

Los test de personalidad están siendo furor en las redes sociales / istockphoto

Corazón: te destacas por ser alguien que tiene una mente abierta. Rara vez prejuzgas a quienes te rodean y siempre tratas de verle el lado bueno a todo. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida. Prefieres no generarte falsas ilusiones y te dejas sorprender con lo que te sucede día a día. Disfrutas de la libertad y del tiempo al aire libre. No guardas rencor a quienes en algún momento te hicieron daño y sueles perdonar con mucha facilidad.