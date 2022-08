Cómo es la cheeseburger pizza que se come en Nueva York

La cheeseburger, la hamburguesa con queso, es sin dudas la más pedida en todo Estados Unidos, y también en el mundo. Ya es un “clásico de la gastronomía universal”. Inspirados en eso la pizzería Ace´s Perfect Pizza decidió fusionar este sabor de hamburguesa con masa de pizza: el resultado es espectacular.

“Esta es la mejor pizza que he probado en mucho tiempo y he vivido en Nueva York durante más de 10 años. Cantidad perfecta de proporción de salsa a queso y me encanta el toque añadido de la pimienta. Podías probar lo frescos que eran los ingredientes. Desearía que estuviera más cerca de mi apartamento”, asegura Rachel H, en una plataforma de recomendaciones gastronómicas.

La masa estilo Detroit se hace en sartén y tiene mucho queso crujiente.

Ace´s Perfect Pizza tiene dos sucursales, una en Williamsburg, otra en Rockeffeller Center y se destaca por haber traído la pizza estilo Detroit a Nueva York. Otro de los detalles que llaman la atención en esta pizzería es la especial ambientación retro, con cabinas de vinilo y un toque kitch. Su creador, el chef Matthew Etchemendy buscó generar el clima de esas pizzerías a las que iba con su familia de niño, pero 30 años después de su infancia, no parecía existir ninguna en Brooklyn. Así fue como se decidió a abrir Ace's Pizza. “Me encanta la idea de un restaurante de pizza como cuando crecí cuando era un bebé de los 80”, dijo Etchemendy en una entrevista en los medios.

En Ace´s Pizza tienen dos tipos de pizza diferentes. El estilo Detroit y Grandma (o siciliano). El Detroit es una masa ligera y aireada y una corteza crujiente de queso y salsa de tomate. Después le colocan la cubierta elegida. Una de las más pedidas es la Cheeseburger que además de tener carne picada y queso lleva tomate, pickles y cebolla.

La ambientación de Ace´s Perfect Pizza está basada en el estilo de la década del 80.

“La pizza estilo Detroit es una pizza que se cocina en sartén, horneada en una sartén, fermentada en una sartén. La masa se cubre de borde a borde con queso, se carameliza y se vuelve crujiente, y crea una corteza crujiente con queso”, explica su chef Etchemendy.

Los comentarios de los clientes y usuarios hacen que valga la pena probar esta pizza que combina lo mejor de la comida rápida con esta cubierta de cheeseburger. “La mejor pizza de Detroit que he probado en Nueva York. Esa corteza de borde crujiente, queso pegajoso, pepperoni ligeramente carbonizado y esa increíble salsa de tomate rojo brillante”, Paul P., un usuario que dejó su comentario en una de las plataformas gastronómicas más utilizadas.