¿Ángela Aguilar se sacó dos costillas?

Se sabe que Ángela Aguilar es una joven sobrada de talento vocal, pues lleva la cultura musical en la sangre. Su padre Pepe Aguilar, su tío y sus abuelos le enseñaron todo sobre el regional mexicano, lo cual supo aprender y aplicar con mucha pasión desde que era tan solo una niña.

Actualmente, a sus 18 años, Ángela es una de las principales referentes del género en México, ganándose el cariño de millones de oyentes. Pero su vocación artística no es lo único en lo que resalta la intérprete de “Ahí donde me ven”, pues también es poseedora de un rostro bello como ninguno y de una silueta bien definida, que provoca sensación y curiosidad en aquellos que quieren saber la fórmula para lucir así de bien.

En más de una ocasión, la joven cantante ha sido blanco de cuestionamientos acerca de la naturaleza de su cintura de avispa. Algunos se preguntan cuál es el método de entrenamiento que lleva y qué dieta realiza para conseguir tan increíble resultado físico. En este sentido, la más chica de la dinastía Aguilar ha asegurado que practica una gran variedad de deportes para conseguir su bienestar físico y mental, tales como el yoga, la equitación y rutinas especializadas en los glúteos, por ejemplo.

Ángela Aguilar presume su cintura pequeña con unos jeans ajustados y un top color claro. FOTO: Instagram @angela_aguilar_

Además, hace tiempo algunos internautas se preguntaban si es que Ángela se había quitado, o no, un par de costillas para lucir tan diminuta cintura, provocando un verdadero mito urbano del espectáculo. Sobre esto, la hija de Pepe Aguilar dio una contundente revelación en un reciente video, que enloqueció a sus fanáticos.

“Me quité las costillas”

En el marco del espectáculo “Jaripeo sin fronteras” que llevan a cabo Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, el experto en moda y belleza Jomari Goyso fue uno de los invitados especiales, compartiendo camerino con los famosos intérpretes. El español compartió lo vivido en la previa de uno de los eventos, donde se encuentra filmando a los músicos con Ángela Aguilar en el centro de la escena. Al verla, Jomari exclamó: “Me asusta esa cintura”, causando gracia en la joven que respondió: “Me quité las costillas”. De inmediato, empezaron a reír y Ángela aclaró que se trataba de una broma.

Luego, la artista compartió una historia en su perfil oficial de Instagram, en la que afirma de manera sarcástica: “Sólo para aclarar, no me quité dos costillas, me quité cuatro. Por favor, investiguen antes de publicar”. De esta forma, quedó claro que Ángela solamente estaba bromeando y que su cintura de avispa es resultado de un entrenamiento y dieta saludable.