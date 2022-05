Esta es la advertencia que Ángela Aguilar le hacía a los hombres infieles cuando era niña

Ángela Aguilar, joven cantante mexicana-estadounidense, ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, dejando atrás la polémica filtración de imágenes en la que se la vió junto a Gussy Lau. Es que recientemente ha dado vueltas por la plataforma de TikTok un video que muestra a una pequeña hija de Pepe Aguilar, dando una fuerte advertencia a los hombres infieles.

Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003, en una familia rodeada de música. Es hija del famoso cantante ranchero, Pepe Aguilar junto a Aneliz Álvarez, y sus abuelos son nada más y nada menos que “El Charro de México”, Antonio Aguilar, y Flor Silvestre. Además, su hermano Leonardo también está incursionando en el mundo de la música.

La artista de tan sólo 18 años, lleva la música en la sangre, por lo que desde más chica ya demostraba su amor por ese arte. Sin embargo fue hasta su participación en los Premios Grammy Latino del 2019, que obtuvo un gran reconocimiento por su interpretación de “La llorona“. Hasta el momento, la joven promesa de la ranchera ha publicado tres álbumes de estudio, Navidad con Ángela Aguilar (2013), Primero Soy Mexicana (2018) y su más reciente material, Mexicana Enamorada (2021).

A pesar de todo el talento que tiene la cantante de “Ahí donde me ven”, hace unos meses se vio envuelta en una controversia que no le gustó nada. Es que se filtraron imágenes suyas junto al compositor con el que trabajaba, Gussy Lau, ambos besándose. Luego de que Ángela pidiera respeto por su privacidad, el problema quedó atrás, y recientemente, volvió a ser viral pero por otro curioso motivo.

El video de la pequeña Ángela Aguilar

Un usuario de TikTok, difundió un video en el que se ve a una pequeña Ángela, de unos 8 años aproximadamente, sentada en un sillón usando un vestido gris con negro y su característico cabello corto. En él, se la escucha decir: “¿Cuál es el punto de tener un novio que si te van a ir por otra?, mejor tú nada más les pegas en las pompas”.

Luego, Aguilar dio un fuerte consejo para todas las mujeres que hayan estado con un hombre infiel: “Chancla que tu tiras no la vuelves a levantar, si ese novio te vuelve a decir: ‘Ay no perdón yo estaba con otra nada más por esta razón’ tu le dices: ‘no, no creo’”. Así finalizó el video en el que se la ve con mucho carácter y personalidad, consiguiendo muchas reacciones positivas.