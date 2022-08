Qué es de la vida de Marco Antonio Regil

A sus 52 años, Marco Antonio Regil atraviesa un gran momento profesional. A través de su podcast y de las clases de autoayuda que da, logró combinar sus 2 grandes pasiones: la locución y el servicio hacia los demás.

“¡Hola! Me llamo Marco Antonio y me gusta definirme como un comunicador… pero no de esos de traje y corbata (aunque a veces ando así) sino de aquellos que cuentan historias y comparten ideas con el objetivo de generar impacto y ayudar a que muchas personas logren aquello que tanto desean”.

Así, con estas palabras, se presenta Regil en su propio portal web. Recordado por la conducción de grandes programas como Todo el mundo cree que sabe y Un nuevo día, el mexicano nacido en 1969 no tiene inconvenientes a la hora de mostrarse tal como es.

Quienes lo conocen saben que su vida está marcada por el autoconocimiento y el crecimiento personal. Tras aprender con grandes maestros y cursar la maestría en Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica de Los Ángeles, California, ahora Regil es quien se encarga de guiar a otros en sus respectivos caminos.

Para esto, brinda cursos de autoayuda, entre ellos el de “Alcanza tu bienestar financiero”, “Alcanza tus sueños” y “21 días de gratitud”. Entre las clases gratis que se encuentran en su portal, las más destacadas son las de “Que el miedo no te detenga”, “Cómo lograr lo que quieres en tu vida” y “Tu perro es tu espejo”.

El podcast de Marco Antonio Regil: uno de los mayores éxitos de su presente

Como buen comunicador que se adapta a los cambios que presenta la vida, Marco Antonio demostró estar al día en lo que se refiere a avances tecnológicos. La mayor prueba de esto se encuentra en el podcast que produce y conduce y que cuenta con una entrega nueva cada semana.

El presentador de The Wall acumula ya más de 220 episodios, los cuales tienen una duración que oscila entre los 40 y los 60 minutos cada uno.

Otra de las características es que cada contenido cuenta con un invitado especial, siempre referido a la temática que se decide abordar.

En “Cómo saber si estás con la pareja adecuada” lo acompaña la sexóloga Eugenia Flo. En “Cómo saber si tengo hígado graso”, por su parte, cuenta con la presencia del doctor Pepe Bandera. En su cuenta de Instagram, Marco Antonio tiene 1 millón de seguidores.

Otros títulos de su podcast que resumen a la perfección su contenido son los siguientes:

“La verdad oculta del jamón y las salchichas”

“Cómo superar una ruptura amorosa”

“Cómo mejorar tu autoestima para siempre”

“Cómo calmar la ansiedad y los nervios”

“La libertad de ser auténtico”

“Qué hacer cuando nadie cree en ti”

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de la intensa actividad que mantiene Marco Antonio Regil en su presente?