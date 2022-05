Estos son los dos mexicano que enamoraron a Adamari López

Adamari López se ha convertido en una de las solteras más codiciadas del mundo del espectáculo, pues a sus 51 años de edad, está demostrando que se encuentra en su mejor momento y luce más bella que nunca. En la actualidad, la presentadora se encuentra en la cima de su carrera profesional y de su vida personal, a pesar de estar separada hace un año del bailarín Toni Costa, padre de su hija.

Parece ser que todo el sufrimiento vivido en el pasado por Adamari, la vida se está encargando de compensarlo con todo tipo de bendiciones, amor y cariño, ya que se trata de uno de los personajes más queridos de habla hispana. Cabe resaltar, que su belleza y carisma la han acompañado a lo largo de sus 25 años de carrera artística, y prueba de ello es la larga lista de amores que tiene la conductora. A pesar de que solo dos relaciones han sido las más mediáticas, con Luis Fonsi y con Toni Costa, López tiene un largo historial amoroso que dan prueba que la conductora conquista los corazones de cualquier hombre que se fija en ella.

Junto a Marco Antonio Regil formaban una pareja que hasta hoy recuerdan los fans

En este momento, se encuentra enfocada en su trabajo y en la crianza de su pequeña hija Alaïa, de tan solo 7 años de edad. Igualmente, se la ha relacionado amorosamente con su compañero de Telemundo, Nacho Lozano y con el actor chileno Christian de la Fuente.

Sin embargo, en México, donde desarrolló su carrera en telenovelas, solo dos hombres pueden presumir que se han robado el corazón de la hermosa conductora.

Uno de ellos es el conductor mexicano Marco Antonio Regil. Ambos fueron una de las parejas más tiernas y queridas de finales de los 90’, tanto es así, que luego de su separación con el bailarín español, los fans de Adamari le pidieron que vuelva con Regil. Su romance comenzó en 1998, pero los celos fue el motivo fundamental que la relación no siguiera, ya que él no podía soportar que Adamari besara a otro hombre mientras trabajaba en telenovelas. De toda manera, eso no ha impedido que los conductores tengan una relación amistosa muy cordial y madura, y es por ello que los fans sueñan con que pueda darse una segunda oportunidad en la pareja.

La conductora junto al actor Mauricio Islas

El otro mexicano que enamoró a Adamari López es el actor Mauricio Islas. Se trata de una de las relacionas más fugaces de López, ya que fue justo al inicio de su carrera como actriz, aunque fue muy comentado porque formaban una hermosa pareja. Se conocieron en el año 2000 y a pesar de que quisieron mantenerlo en privado, todos se enteraron del romance que duró poco más de dos años, debido a que sus apretadas agendas hicieron que la relación no funcionara.