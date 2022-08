One Direction: esto es lo que ha pasado con sus integrantes tras su separación

Algunos hablan de una separación definitiva y otros, más bien, de pausa indefinida. Lo cierto es que, desde hace ya 7 años, los exmiembros de One Direction continúan con sus carreras cada cual, por su lado, y todos han publicado sus propios discos solistas.

1. Harry Styles

Resulta difícil no comenzar por él. Desde la separación de One Direction, prácticamente nadie duda de que Harry Styles fue quien mayor éxito obtuvo con su carrera como solista.

Hasta el momento lleva publicados 3 discos: en 2017 lanzó Harry Styles y en 2019, Fine Line. El más reciente de todos es Harry’s House, el cual salió hace apenas unos meses y contiene éxitos como Late Night Talking y As It Was.

El también actor (trabajó en series como This is us y en películas como Dunkerque) se encuentra presentando su último material discográfico con el Love On Tour, gira mundial con la que visitará países como Argentina, Brasil, Chile y Perú.

2. Liam Payne

Payne también publicó sus propios trabajos como solista, aunque, en comparación con sus compañeros, es el que menos material lanzó: en 2018 publicó el EP First Time y al año siguiente lanzó su único álbum hasta el momento: LP1.

Mientras Harry Styles recuerda con cariño a cada uno de sus compañeros, Liam parece no hacer lo mismo. Hace poco, emitió una serie de comentarios polémicos acerca de sus viejos amigos y dijo que en el detrás de escenas no se llevaban muy bien que digamos.

3. Louis Tomlinson

Desde la separación de One Direction, Tomlinson apenas publicó un disco: Walls, el cual salió a la venta en 2020.

Esto quizás se explique a que debió atravesar dos duros golpes que le propinó la vida: la muerte de su madre por leucemia y la de su hermana menor, quien falleció con apenas 18 años.

“Sé que suena estúpido, pero toda esa oscuridad que he afrontado me ha dado fuerzas en todos los demás aspectos de mi vida, porque es lo peor que me va a suceder jamás”, declaró en una entrevista.

4. Niall Horan

Horan no es la excepción y, al igual que sus compañeros, continuó con su carrera musical, esta vez como solista. Hasta el momento lleva 2 álbumes publicados: Flicker (2017) y Heartbreak Weather (2020).

Precisamente en 2020 estuvo muy cerca de venir a Latinoamérica. De hecho, tenía varios conciertos pautados, pero debió cancelarlos por la pandemia de coronavirus. Aquellos viejos tiempos: así lucían los One Direction en sus inicios.

5. Zayn Malik

Para finalizar, el caso de Zayn Malik es uno de los más especiales debido a que fue el primero en abandonar la famosa “boy band”, lo cual hizo apenas unos meses antes de que esta se disolviera completamente.

Desde entonces, el cantante y compositor británico continuó con su carrera como solista y publicó 3 álbumes de estudio: Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2019) y Nobody Is Listening (2021).

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a las carreras solistas de los exmiembros de One Direction?