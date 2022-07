Por qué la segunda temporada de Pasión de Gavilanes no funcionó

Casi dos décadas atrás, Pasión de Gavilanes fue un verdadero suceso. La tira provocó fanatismo en miles y miles de personas que esperaban ansiosas la vuelta de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo a la pantalla chica. En aquél entonces se emitió por Canal Caracol.

Tan grande fue la insistencia de los televidentes que la producción hizo caso a sus pedidos y trabajó en una secuela. Así, en febrero de este año, Telemundo lanzó la segunda temporada de la historia creada por Julio Jiménez.

Los protagonistas de la primera entrega estuvieron todos: Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Michel Brown, Natasha Klauss y Juan Alfonso Baptista. También, otros que se lucieron junto a ellos en el pasado como Zharick León, Kristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui. Sin embargo, algunos no fueron parte de esta segunda temporada como fue el caso de Lady Noriega.

Pasión de Gavilanes

En una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, la actriz, que le daba vida a Pepita Ronderos, reconoció que la segunda temporada de Pasión de gavilanes no tuvo éxito porque no era la continuación de la historia original y además, porque faltaron algunos de los actores iniciales.

"No te perdiste de nada, a nadie le gustó", señaló la artista y agregó: "¡Ay, qué pesar! No les gustó porque no llevaron a Pepita Ronderos ni al original Martín Acevedo (Jorge Cao), es que la embarraron muy duro".

Noticias Relacionadas Amor Valiente e Infiel no logran remontar el rating de Telemundo

Lady Noriega como Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes

"Yo creo que esta es una producción que le apuntaba a nuevas generaciones, realmente no es la continuación a la historia inicial y puede que algunos jóvenes se puedan enganchar, pero la verdad es que esa no es la tendencia de los jóvenes hoy en día, los chicos no son tan noveleros como antes", manifestó Noriega.