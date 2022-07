Por qué Biby Gaytán no interpretó a Selena Quintanilla en la famosa película biográfica de 1997

Selena Quintanilla fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans en ese entonces y amiga de la cantante. La mujer la sorprendió de un disparo por la espalda y la tristísima noticia conmocionó al mundo entero. La Reina del Tex-Mex tenía apenas 23 años y prometedor futuro artístico. De hecho, su música continúa sonando fuerte y ella es considerada una de las artistas latinas más influyentes.

En 1997, a dos años de su partida, se estrenó Selena, una película biográfica protagonizada por Jennifer Lopez. Gracias a este papel, la artista estadounidense saltó al estrellato y alcanzó una importante popularidad en todo el planeta. La dirección y el guión del largometraje estuvo a cargo de Gregory Nava.

En un primer momento, la producción había pensado en otra actriz para interpretar a la Reina del Tex-Mex: Salma Hayek. Sin embargo, ella rechazó la propuesta cuando se la ofrecieron y tuvieron que buscar a otras actrices latinas para que se pusieran en la piel de la intérprete de 'Amor prohibido'.

JLo fue la elegida para interpretar a Selena Quintanilla en la famosa película biográfica de 1997

Una de las que audicionó fue Biby Gaytán, quien daba a la perfección para el papel. Tenía 23 años, había sido parte de otras exitosas producciones como Marimar, Baila conmigo y Dos mujeres, un camino. También, estaba triunfando en la música con el lanzamiento de sus dos álbumes como solista: Biby Gaytán y Manzana verde.

Esto no le fue suficiente a Gaytán que, a pesar de tener un gran currículum, la faltaba algo primordial: hablar inglés fluido como Selena. Fue por esta razón que no obtuvo el papel y finalmente se lo otorgaron a la intérprete de On the Floor.