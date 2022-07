Qué dijo un famoso astrólogo sobre Jennifer Lopez y su casamiento

Pocas semanas atrás, Jennifer Lopez anunció su compromiso con Ben Affleck. Luego de que pasaran casi dos décadas desde que cancelaron sus planes de boda y que cada uno tomara un rumbo distinto, la pareja se reencontró a principios de 2021.

Comenzaron a verse después de que la intérprete de On The Floor finalizara su compromiso con Alex Rodríguez y que el actor de Armageddon terminara con Ana de Armas. Su historia de amor se remonta a mitad de 2002 cuando se comprometieron, pospusieron la boda y finalmente cancelaron todo en 2004. En ese entonces, se dijo que la presión de los medios fue el detonante de su romance.

Ella se casó con Marc Anthony y él, con Jennifer Garner. Con el pasar de los años, JLo y Affleck mantuvieron una amistad y hoy, tras su vuelta, están en boca de todos ya que nadie quiere perderse nada de lo que ocurre con esta dupla.

JLo y Ben Affleck

El Niño Prodigio, famoso astrólogo dominicano, fue uno de los que habló y se refirió al casamiento de Lopez. ¿Qué dijo? Según él, ella puede ser feliz junto al hombre que ama, pero no le aconseja casarse.

“Hay personas que no pueden casarse energéticamente, no pueden estar comprometidas y ella es un ser libre…Ella puede tener un hombre, pero no matrimonio, no compromiso, no casamiento”, indicó el adivino.

Jennifer Lopez

Y sobre la relación que tienen Lopez y Affleck indicó: "Mis seres de luz me dicen que ellos nunca dejaron el romance, siempre había una comunicación".