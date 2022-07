¿Qué pasó con los integrantes de Mamas and the Papas?

The Mamas and The Papas, fue una de las bandas que mejor representó a los años 60. Incluso, se los llegó a considerar a todos sus integrantes como grandes estrellas de uno de los grupos de música con el que se identificaba la contracultura estadounidense.

Mamas and the Papas

Fue durante un periodo del pasado que, en plena década de los 60, surgía el movimiento hippie. Era una época de amor libre y de tendencias que se manifestaban en contra de la guerra. Así es que fue el momento perfecto para el nacimiento de muchas bandas, como la significativa The Mamas and The Papas.

El famoso cuarteto de sus integrantes, que tan sólo llegaron a publicar 5 discos, consiguió con su talento, desbancar a los primeros puestos de las bandas que procedían de Gran Bretaña y que en esos tiempos estaban pegando fuerte.

Por ello es que todos recuerdan temas tan míticos de la banda Mamas and the Papas como California Dreamin o Monday Monday, entre otros. Podían parecer una banda muy tranquila, hasta con muy buen rollo, con canciones muy delicadas. Sin embargo, bajo toda esa apariencia, se escondía un lado oscuro que, con el paso del tiempo, salió a la luz.

Haciendo un recorrido por la historia de la banda, es inevitable no revelar que estuvieron presentes las drogas, el alcoholismo, las infidelidades, una separación y, lo más inesperado, el trágico final de Mama Cass, una de sus integrantes.

Los integrantes y la historia de cada uno

En aquel momento, el compositor y guitarrista John Philips fue quien tuvo la genial idea de montar una banda junto a su mujer, Michelle Philips. Luego, se le unieron los demás integrantes, Denny Dohery y Cass Elliot, esta última conocida como Mama Cass.

Vale recordar que desde el comienzo la cosa no empezó muy bien. Desde un primer momento, John no quería a Cass Elliot en la banda porque, según él, su imagen (el sobrepeso) no era la adecuada para la banda y lo consideraba un obstáculo. Finalmente, tuvo que aceptarla, aunque siempre tuvieron sus diferencias y enfrentamientos a lo largo de toda la historia de la banda.

Es cierto que The Mamas and The Papas no tuvo una trayectoria como para hacer historia. Sin embargo, los años que estuvieron activos fueron muy tensos e intensos. En 1964 lograron firmar con una discográfica. El estilo que ofrecían estaba cargado de sonidos Folk y apuntaban a otros estilos más contemporáneos como el Pop.

El recuerdo de los 4 integrantes de The Mamas and The Papas.

Su forma de hacer música entusiasmó mucho al público, hasta que el éxito les llegó con el primer lanzamiento de uno de sus mayores y reconocidos éxitos: California Dreamin. Esa canción fue el ejemplo del gran trabajo en cuanto a composición y armonías.

Inevitable separación de la banda ícono de los 60

Tras mucha repercusión siguieron largando éxitos, hasta que, en 1968, publicaron su último trabajo “The Papas and The Mamas” porque la banda se separaría. Estaba ya prácticamente acabada, incluso Mama Cass comenzó con muy buena acogida su carrera en solitario. Como ya se sabía, el mal rollo estuvo presente en The Mamas and The Papas casi desde sus orígenes.

Por ello, es que todos sus integrantes siguieron por separado, aunque nunca fue lo mismo. La historia de la banda fue corta, pero intensa. Fue una época muy loca, donde frecuentemente se consumían una gran variedad de drogas y alcohol. De lo que fue la vida de cada uno de ellos, todo se desenlazó por el inesperado romance que tuvieron Michelle (la mujer de John Philips) y otro de los integrantes, Denny Doherthy.

Por su parte, a pesar de los excesos, Mama Cass fue la única que consiguió mucha fama por sus temas y la gran expectativa que conseguía por sus giras promocionales, hasta que falleció inesperadamente por su sobrepeso, el 29 de julio de 1974.

Denny Doherthy se dedicó a la composición hasta que falleció el 19 de enero de 2007. John Philips a los 65 años padeció una insuficiencia cardíaca y falleció el 18 de marzo de 2001, mientras que Michelle Philips tiene actualmente 78 años y es la única que sigue con vida.