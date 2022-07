Así luce hoy la icónica cantante Shania Twain

Así luce hoy Shania Twain, la cantante que reveló la terrible razón por la que estuvo alejada durante 15 años con silencio discográfico. La inolvidable estrella de los 90 para muchos, volvió al ruedo luego de estar "desaparecida" por décadas y así está hoy ¡más fuerte y guapa que nunca!

Shania Twain tras una intensa vida

La canadiense Shania Twain actualmente tiene 56 años y se la ve más guapa que nunca. Tras una carrera country rodeada de mucho éxito, su momento de gran estallido popular y mundial fue en 1997. Ahora, tras años de no saber mucho de ella, la propia Shania subió su perfil y lució más sexy que nunca en el inolvidable clip de “Man! I feel like a woman”.

Uno de sus éxitos imposibles de olvidar fue cuando lanzó “Up” en 2002. Lo sorprendente, es que cuando todo el mundo iba tras sus pasos, desapareció de la faz de la tierra. Nadie más supo de ella por 15 años. Para entender, vale recordar que, en 2008, su marido, el productor Mutt Lange, la había engañado con su mejor amiga. Shania no pudo superar ese trance del todo y su cuerpo pasó la factura. Contrajo la enfermedad de Lyme, una infección que ataca diversos órganos principales.

Tristemente, la cantante perdió su voz por completo y así es como comenzó su larguísimo silencio discográfico. “Life’s About to Get Good” fue o es la canción que marcó el retorno de Shania, nuevamente a la escena musical. El disco salió a la venta en septiembre bajo el nombre “Now”. Así luce hoy Shania Twain, según sus recientes apariciones públicas.

Así luce hoy Shania Twain promocionando su show en Las Vegas - Fuente: Instagram @shaniatwain

Así luce hoy la icónica Shania Twain

Guapísima como siempre, está promocionando, a través de sus redes sociales, un show impresionante en Las Vegas para el 9 de septiembre de este 2022. Con el mismo espíritu y esa luz que siempre la caracterizó, pareciera que los años no le han pasado. Tras haberse casado dos veces, divorcios, engaños y una enfermedad, pasó a ser la protagonista de su propia vida en un documental de Netflix. El pasado 26 de julio se sumó a uno más de todo el catálogo estrenó 'Not Just A Girl', una producción que se adentra especialmente a la vida de la cantante.

Muy emocionada: Su próximo álbum

En la producción de 'Not Just a Girl' de Netflix, se podrá ver a Shania Twain grabando y preparando todos los detalles sobre su próximo disco, que se trata de una recopilación de sus grandes éxitos.