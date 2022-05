La terrible enfermedad con la convive Thalía hace años y que ha intentado ocultar por todos los medios

La cantante Thalía por estos días no la está pasando nada bien debido a una enfermedad que padece desde hace 13 años. A pesar de que la cantante pone todo de sí para poder salir adelante, ella misma confiesa que hay días que no se puede ni mover. En dichos de su hermana Laura Zapata comentó: “A veces se siente mal, me dice hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo”.

La enfermedad de Lyme que padece Thalía es una enfermedad infecciosa causada por algunas de las bacterias del género Borrelia, transmitida por la picadura de una garrapata. La enfermedad puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos; la afección varía según la especie de Borrelia causante.

La hermana de Thalía también manifestó su preocupación por la cantante ya que para la enfermedad de Lyme todavía no hay un remedio definitivo, además su madre falleció de lo mismo por lo que la profunda preocupación tiene un basamento sólido. Por ello expresó: “Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme".

Laura Zapata también comentó que la cantante Thalía es bastante exigente con sus rutinas de ejercicio y que tiene un gimnasio en su casa por ello cuenta: “Me dice me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio”.

La hermana de Thalía declaró con respecto a la enfermedad de Lyme: “Me tiene muy preocupada, pero gracias a que mi hermana tiene a mis sobrinos como motor en la vida. Con sus hijos, ella deja a sus hijos en la escuela, ella recoge a sus hijos en la escuela, está siempre al pendiente absolutamente de sus hijos, y cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que a segundo término, y además ella se cuida muchísimo, está guapísima”.