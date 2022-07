La terminante declaración de Ricky Martin tras ganar el juicio en el que se lo acusaba de violencia e incesto

Ricky Martin, cantante y actor puertorriqueño rompe el silencio tras duras acusaciones de incesto. El artista ?inició su carrera musical a mediados de la década de los 80, como vocalista del grupo juvenil “Menudo” y a partir de 1991 se estableció como solista. El cantante ha lanzado nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en español e inglés y ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta 2020. Su álbum más vendido es el que lanzó en 1999, titulado “Ricky Martin”, el cual consolidó su éxito mundial y aumentó la aceptación latina en el mercado anglosajón, vendiendo más de 7 millones de álbumes en Estados Unidos.

Conocido como el “Rey del Pop Latino” las contribuciones y reconocimiento de Ricky Martin en la historia de la música y el baile durante más de cuatro décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. A lo largo de su carrera el cantante ha recibido dos Grammy, cinco Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards, ocho MTV's, ocho World Music Awards, dos American Music Awards, entre otros. Desde 2016 el cantante inició una relación con Jwan Yosef, un artista de origen sirio.

En el último tiempo Ricky Martin ha sido motivo de noticia ya que se lo acusa de incesto. Todo se debe a que el pasado 2 de julio se supo que un juez de Puerto Rico emitió una orden de restricción contra el artista ya que este fue denunciado por violencia doméstica. Además la presunta víctima sería su sobrino menor con quien supuestamente habría mantenido una relación por 7 meses.

Debido a ello Ricky Martin salió a hablar de la situación en las redes sociales para hablar de la denuncia y las acusaciones. Esto sucedió luego de que en la mañana de este jueves 21 de julio se confirmara que Martín ganó el caso en contra de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez. El sobrino de Ricky Martin lo había acusado de incesto, violencia doméstica y acoso.

Según los informes del portal “TMZ”, Ricky Martín y su equipo legal comparecieron ante las autoridades de Puerto Rico vía Zoom donde fueron notificados que la parte acusadora había retirado su denuncia, además, también se informó que quedó desestimada la orden de restricción. A través de Instagram el esposo de Jwan Yosef declaró: “Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso, como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira… desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia, que tristemente está ligado con problemas mentales, lo único que le deseo es lo mejor, y que encuentre la luz…La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes, porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio, hasta yo poder desahogarme frente a un juez, y así fue”. Finamente el artista añadió: “Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido… voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice”.