Cruce inesperado: así fue cómo Thalía conoció a Mariah Carey, ex esposa de Tommy Mottola

Cantante, actriz y empresaria mexicana. Por esos títulos es conocida la inigualable Thalía, quien conquistó el mundo del espectáculo desde muy joven. Gracias a sus protagónicos en telenovelas como Marimar, María la del barrio y Rosalinda, la intérprete de 50 años se hizo muy popular a nivel internacional. Luego, al lanzarse como solista en la música, empezó a sonar en cada estación radial. Admirada y aplaudida por millones de fanáticos, Thalía se consolidó como una gran artista.

La vida personal de Thalía también dio mucho de qué hablar, principalmente tras casarse con el magnate de la industria musical, Tommy Mottola. Cuando la actriz tenía tan sólo 22 años conoció al que sería el amor de su vida, a raíz de una cita a ciega organizada por, nada más ni nada menos, Gloria y Emilio Estefan. “La conocí en la ciudad de Nueva York en una cita a ciegas de Gloria y Emilio Estefan”, aseguró el magnate en una entrevista años atrás.

Thalía y Tommy Mottola. Foto: Archivo

Pese a que Mottola había atravesado dos divorcios, ya tenía dos hijos producto de sus relaciones anteriores (Michael y Sarah), y le lleva 22 años de diferencia a la mexicana, ambos se dieron la oportunidad de estar juntos y, desde entonces, se volvieron inseparables. En el año 2000 llegaría el casamiento y, más tarde, dos preciosos hijos en común, Matthew Alejandro y Sabrina Sakaë.

Antes de vivir la vida de ensueño que tiene con Thalía, el multimillonario estuvo casado con Lisa Clark y, posteriormente, con la sorprendente cantante estadounidense Mariah Carey. En el último caso, la intérprete de “All I want for christmas is you” conoció a Tommy en una fiesta cuando ella tenía tan sólo 18 años. Su atracción fue inmediata y estuvieron juntos por 5 años, incluido el tiempo de casados. Sin embargo, la propia Mariah comentó que no fue del todo feliz con Tommy tras vivir situaciones de celos y control total. Por esto la pareja se separó en 1998. Un año más tarde Mottola se encontró con Thalía y, como dicen, el resto es historia.

Así fue el día en que Thalía conoció a Mariah Carey

Años atrás, Thalia relató en una entrevista que tuvo el honor de conocer a Mariah Carey en un evento de El Salón de la Fama en los Estados Unidos. A pesar de tratarse de la ex mujer de su esposo, la intérprete de “Amor a la mexicana” se mostró sorprendida ante la presencia de la cantante que goza un increíble registro vocal.

Tommy Mottola presentó a Thalía y a su ex esposa Mariah Carey. Foto: Revista Fama

“De pronto voy entrando y la veo (a Mariah Carey) y le digo a Tommy, 'Mira mi vida quien está aquí, preséntame, ¿No?, vamos a saludarnos'”, comenzó a relatar Thalía para después asegurar que se saludaron con cariño. “Y le digo 'Finally' como de finalmente y me dice 'Finally'”, declaró.

“Nos conocimos por un momento y es una mujer que tiene una voz que marcó una época en la industria de lo que fue en los ochenta y noventa, con esa vocecilla que tiene ella, con ese rango vocal. Y es una mujer muy querida y reconocida con todas las canciones que ha logrado el número 1”, comentó Thalía, dejando atrás los rumores de que la relación entre ambas cantantes era mala.