Conoce todo sobre Nidia Ripoll, la discreta madre de Shakira

Shakira es una artista que siempre deja boquiabiertos a sus fanáticos y a la prensa por cada uno de sus talentos. La afamada intérprete no sólo presume un rango vocal único, sino que también es multiinstrumentista, sabiendo tocar la guitarra y la batería, y baila como ninguna. Cada año, la cantante de 45 años se posiciona entre las tendencias por los lanzamientos musicales que realiza que, en poco tiempo, se vuelven hits. Además, se destaca como jurado en diferentes realities de talentos como lo es Dancing With Myself.

Paralelo a su inmenso éxito a nivel profesional, Shakira se encuentra atravesando una ruptura amorosa con el jugador del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, con quien compartió más de 11 años de noviazgo. Por esto es que la artista ha decidido enfocarse en su carrera y, en lo personal, se mantiene acompañada de sus hijos, Sasha y Milán, y de sus grandes mentores que son sus padres.

Shakira goza de la presencia de dos grandes padres que, según lo que la propia cantante de “Waka Waka” aseguró, son sus más grandes pilares. La afamada artista es la única hija de Nidia Ripoll y la décima del empresario William Mebarak. Por parte de su padre, “la reina del pop latino” tiene nueve medio hermanos, quien los tuvo con su expareja.

Shakira y sus padres en el Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: HOLA

En medio de la turbulenta separación con Piqué, Shakira se sinceró ante sus fanáticos mediante las redes sociales, al mostrar que su padre había atravesado momentos difíciles en cuanto a la salud. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió la artista a comienzos de junio. Pero de quien no se sabe mucho es de su mamá, Nidia, quien toma un papel más discreto, aunque igual de importante, en la vida de la colombiana.

Cómo es la madre de Shakira

La mamá de Shakira lleva el nombre de Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Se casó con el empresario estadounidense William Mebarak Chadid y, con él, tuvo a la cantante como su única hija. A lo largo de la carrera de la creadora de “Te Felicito”, Nidia ha mantenido un perfil bajo para la prensa, aunque no para las redes de la artista.

Cuando se presenta un motivo especial, Shakira no duda en compartir los mejores momentos que pasa con su madre en su cuenta de Instagram. Uno de ellos es, sin dudas, el día de la madre. Para tal celebración, la bailarina de 45 años le dedicó el siguiente sentido mensaje: “Felicidades a la mía y a todas nuestras madres; Por creer, cuidarnos, enseñarnos, y por el amor que nos han dado desde siempre y que durará por siempre! Shak”.

Si bien Nidia Ripoll es ama de casa, también es una de las responsables de haber promovido la carrera de su hija. Es que ha estado en cada uno de los procesos creativos de Shakira, se ha mostrado como abuela orgullosa al cuidar sus nietos cuando la cantante debía acudir a compromisos laborales, fue una de las personas más buscadas por la prensa cuando “Shak” vio su estrella en el paseo de la fama de Hollywood y, en algunas ocasiones, hasta ha trabajado como jefa de prensa de la artista.