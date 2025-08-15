Receta fit de galletas de semillas: nutritivas y deliciosas

Receta de galletas de semillas fáciles, crocantes y saludables, ideales para un snack nutritivo en cualquier momento del día.

Esta receta de galletas de semillas es ideal para quienes buscan una opción casera, saludable y deliciosa. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, podrás preparar un snack nutritivo y lleno de sabor. Perfectas para acompañar una infusión o para llevar como colación, estas galletas se convertirán en tus favoritas.

Las galletas de semillas son una alternativa equilibrada para disfrutar de algo dulce o salado sin recurrir a productos ultraprocesados. Estas galletas destacan por su versatilidad, ya que se puede adaptar a distintos gustos y necesidades alimenticias. Además, el uso de semillas aporta nutrientes esenciales como ácidos grasos omega-3, fibra, proteínas vegetales y minerales.

Puedes hacerlas con semillas enteras o molidas, y combinar distintos tipos como chía, lino, sésamo, girasol, amapola y semillas de zapallo. También puedes agregar avena, frutos secos picados, coco rallado o incluso un toque de miel o canela si prefieres un sabor más dulce. Estas galletas no solo son ricas y crujientes, sino que también aportan saciedad y energía, siendo ideales para incluir en un desayuno, merienda o como colación entre comidas.

Lo mejor de todo es que no requieren técnicas complejas ni utensilios especiales. Son aptas tanto para principiantes en la cocina como para quienes buscan ampliar su repertorio de recetas saludables. En esta preparación te guiamos paso a paso para que obtengas un resultado delicioso y nutritivo.

Prepara estas galletas de semillas saludables. Esta receta de galletas de semillas puede personalizarse con especias como canela o cúrcuma para sumar sabor y propiedades antioxidantes. Shutterstock