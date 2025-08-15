Receta fit de galletas de semillas: nutritivas y deliciosas
Receta de galletas de semillas fáciles, crocantes y saludables, ideales para un snack nutritivo en cualquier momento del día.
Esta receta de galletas de semillas es ideal para quienes buscan una opción casera, saludable y deliciosa. Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, podrás preparar un snack nutritivo y lleno de sabor. Perfectas para acompañar una infusión o para llevar como colación, estas galletas se convertirán en tus favoritas.
Las galletas de semillas son una alternativa equilibrada para disfrutar de algo dulce o salado sin recurrir a productos ultraprocesados. Estas galletas destacan por su versatilidad, ya que se puede adaptar a distintos gustos y necesidades alimenticias. Además, el uso de semillas aporta nutrientes esenciales como ácidos grasos omega-3, fibra, proteínas vegetales y minerales.
Puedes hacerlas con semillas enteras o molidas, y combinar distintos tipos como chía, lino, sésamo, girasol, amapola y semillas de zapallo. También puedes agregar avena, frutos secos picados, coco rallado o incluso un toque de miel o canela si prefieres un sabor más dulce. Estas galletas no solo son ricas y crujientes, sino que también aportan saciedad y energía, siendo ideales para incluir en un desayuno, merienda o como colación entre comidas.
Lo mejor de todo es que no requieren técnicas complejas ni utensilios especiales. Son aptas tanto para principiantes en la cocina como para quienes buscan ampliar su repertorio de recetas saludables. En esta preparación te guiamos paso a paso para que obtengas un resultado delicioso y nutritivo.
Ingredientes
Harina integral, avena arrollada fina, semillas de chía, semillas de lino, semillas de sésamo, semillas de girasol, sal fina, polvo de hornear, aceite vegetal neutro, agua.
Desarrollo paso a paso para preparar galletas de semillas
- Comienza precalentando el horno a 180°C. Mientras alcanza la temperatura, cubre una bandeja con papel vegetal o una lámina de silicona para evitar que las galletas se adhieran durante la cocción.
- En un recipiente amplio, coloca 1 taza de harina integral, 1 taza de avena arrollada fina, 1 cucharada de semillas de chía, 1 cucharada de semillas de lino, 1 cucharada de semillas de sésamo y 2 cucharadas de semillas de girasol. Añade 1/2 cucharadita de sal fina y 1 cucharadita de polvo de hornear. Mezcla bien todos los ingredientes secos con una cuchara o espátula para distribuirlos de forma uniforme.
- Agrega 1/4 de taza de aceite vegetal neutro (puede ser de girasol, maíz o coco sin sabor) y 1/2 taza de agua. Mezcla con una cuchara hasta que se forme una masa uniforme y algo húmeda. Si notas que la masa está demasiado seca, puedes añadir un poco más de agua, una cucharada por vez, hasta lograr una consistencia que permita formar bolitas sin que se desarmen.
- Con las manos limpias o ayudándote con una cuchara, toma pequeñas porciones de masa y forma bolitas del tamaño de una nuez. Luego aplánalas ligeramente y colócalas en la bandeja, dejando algo de espacio entre cada una. Puedes darles forma con un cortador si deseas una presentación más prolija.
- Lleva la bandeja al horno y cocina durante 20 a 25 minutos, o hasta que las galletas estén doradas y crocantes al tacto. El tiempo puede variar según el tipo de horno, por lo que se recomienda vigilarlas a partir de los 18 minutos. No abras el horno antes de tiempo para evitar que pierdan calor y no se cocinen de manera uniforme.
- Una vez listas, retíralas del horno con cuidado y colócalas sobre una rejilla para que se enfríen completamente. Este paso es clave para que terminen de endurecerse y adquieran una textura crujiente. Una vez frías, puedes guardarlas en un frasco hermético o recipiente con tapa, preferentemente en un lugar seco y fresco. Se conservan bien por hasta una semana.
De la cocina a tu mesa
Esta receta de galletas de semillas es una excelente opción para quienes buscan un tentempié saludable, casero y lleno de nutrientes. Su preparación es rápida, económica y se puede adaptar según tus preferencias personales o lo que tengas en la despensa. Ya sea que elijas un perfil más dulce o salado, estas galletas te brindarán energía sostenida y un sabor delicioso en cada bocado. Pruébalas en el desayuno, como snack entre comidas o acompañando una bebida caliente.¡Y a disfrutar!