La canción de Gloria Trevi con un mensaje oculto

Las canciones con mensajes subliminales desde siempre han sido parte del folclore del mundo de la música. Nadie sabe cómo ni por qué de un momento a otro alguien descubre que escuchando al revés la letra se pueden oír mensajes ocultos, y es en ese momento que se enciende la polémica. Tal y como le pasó a Gloria Trevi.

Al comienzo de la década de los noventas, Gloria Trevi lanzó el tema “Ya no”, el cual llegó a todos los medios de comunicación pero no por su éxito en sí. Sino porque todos hablaban del mensaje oculto que se podía escuchar en la canción al poner el disco al revés.

“Si me voy de la casa tiene que ser casada… Sino, no eres decente, eres una descarada. Y yo que antes me dejaba. Y es que antes yo babeaba… Pero mírame a los ojos. Y escucha, no estás sordo”, dice una parte de la canción… si se la escucha “al derecho”. Pero si se pone la canción al revés se pueden escuchar palabras sueltas y sin sentido.

Lo más llamativo de todo esto es que las voces que replican mensajes como “por eso deben obedecer” y “castigado” no resultan ajenas. Si se presta un poco de atención queda en evidencia que es la mismísima Gloria Trevi junto a Sergio Andrade, su entonces prometido.

A partir de todo esto es que surgió la duda de para qué es que lo hicieron y para muchos la respuesta resultó bastante obvia: publicidad. Fue un plan de marketing de Sergio Andrade para que todos hablaran de la canción y de Gloria Trevi y así poder seguir impulsando su carrera.

Gloria Trevi dio de qué hablar con su tema "Ya no".

Ahora, lo que muchos nos preguntamos: ¿era realmente necesario? A decir verdad no, pues la cantante ya era muy popular y tenía una carrera en constante crecimiento. Pero, hasta el día de hoy, “Ya no” continúa siendo tema de conversación cada vez que se habla de mensajes subliminales y ocultos.

¿Qué opinas de la canción de Gloria Trevi?