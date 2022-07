¿Qué es de la vida de la cantante Natalia Lafourcade?

Natalia Lafourcade fue introducida al mundo de la música por sus padres. Como una manera de sanación y una práctica terapéutica, lo adoptó como estilo de vida. A los 17 años firmó su primer contrato musical y su vida cambió por completo. Veamos qué es de su vida hoy.

Se llama María Natalia Lafourcade Silva, más conocida simplemente como Natalia Lafourcade. Actualmente, tiene 38 años y es una cantante, ?compositora, ?actriz, ?productora musical, ? arreglista, diseñadora ?y activista mexicana.?

Luego de su paso por diferentes agrupaciones, emprendió la ruta de solista, lo que la distinguiría en su carrera. Ha llegado a trabajar con grandes personalidades como Julieta Venegas y Kalimba, entre otros. Siendo tan joven, ha logrado que su música juegue con los límites de la temporalidad.

Quién es Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade nació en la ciudad de México el 26 de febrero de 1984. Vivió su niñez en Coatepec, Veracruz. Sus padres, Gastón Lafourcade Valdenegro era un catedrático, pianista y organista chileno. Mientras su madre, María del Carmen Silva, era una pianista con especialidad en pedagogía musical.

Gracias a su enseñanza musical y desarrollo integral, Natalia se formó en la música como parte de la rehabilitación, luego de un accidente que sufrió cuando era pequeña.

Es una cantante mexicana considerada como una guardiana de la legacía musical latinoamericana. Las letras en sus canciones se caracterizan por traer la historia de su vida y sus raíces a la música folklórica contemporánea. Ha sido galardonada por muchos premios, pero en la ceremonia del último Grammy latino ha sido la más premiada.

Luego de terminar la secundaria, inició sus estudios en la Academia de Música Fermatta. Allí estudió junto a otras cantantes mexicanas como Ximena Sariñana. Fue precisamente el año 2000 que un productor musical escuchó su voz y decidió producirla en su primer disco. A los 17 años ya estaba firmando su primer contrato con Sony Music e hizo su debut como cantante con el álbum Natalia Lafourcade en 2002.

Qué es de su vida hoy

Es una amante de la naturaleza. Natalia Lafourcade se siente muy afortunada de ser mexicana: “Con todo, porque todo tiene sus contrastes en la vida”. Le gusta donde vive, su gente, su pueblo donde creció, que es Veracruz:

“Soy fan de verdad de mi pueblo y su comida, de la naturaleza que tengo alrededor de mi casa. Vivo entre bambús, plátanos, cafetales, árboles... Es una belleza”. Su madre le ha enseñado a ser una mujer sensible, amorosa y agradecida. Natalia Lafourcade trabajando en su podcast original de #MujeresDeFuego.

Una experiencia mala que tuvo con un novio la hizo más precavida en el amor. Hasta el momento ha decidido no tener hijos, aunque le gustaría adoptar. Está feliz siendo independiente y, aunque cree en el amor, no va en búsqueda de encontrarlo, ya que se siente afortunada de su reivindicación femenina. No se le conocen romances ni relaciones con famosos y sus proyectos más inmediatos son pura y exclusivamente con sus trabajos musicales.

