Hollywood: el insólito motivo por el que las actrices no tenían permitido tener hijos

Hoy en día, la palabra aborto evoca fuertes sentimientos en mucha gente, ya sea que se opongan con vehemencia a que las mujeres pongan fin a embarazos no deseados o que estén firmemente a favor del derecho de la mujer a elegir si lleva a término un embarazo. Sin embargo, independientemente de los sentimientos de cualquiera sobre el aborto, han estado ocurriendo durante mucho tiempo.

De hecho, los abortos eran relativamente comunes, aunque un secreto muy bien guardado, durante la llamada Edad de Oro de Hollywood, que se extendió desde la década de 1910 hasta principios de la de 1960.

Fue una época de gran poder para el puñado de productoras que controlaban la industria. Esas compañías, incluidas MGM, Paramount y 20th Century Fox, tenían todas las cartas con respecto a los sueños de estrellas aspirantes y estrellas de estar en la pantalla grande.

Para lograr sus objetivos como figuras en el mundo del cine, los actores tenían que firmar contratos prolongados que incluían el control de muchos aspectos de sus vidas personales, incluida la estipulación de que las jóvenes estrellas no podían quedar embarazadas. Las productoras querían que sus actrices estrella sean percibidas como símbolos sexuales y la maternidad no coincidía con esa idea.

Los abortos en Hollywood eran un secreto a voces

La percepción pública no era la única razón por la que los estudios no querían que sus actrices quedaran embarazado. Esencialmente, los estudios de producción estaban creando un producto para vender, y sus actrices fueron parte integral del éxito de ese producto. Se esperaba que el talento contratado protagonizara varias películas al año, por lo que los cuerpos embarazados estaban fuera de discusión para los papeles que iban a desempeñar.

El embarazo era un incumplimiento de contrato bajo una estipulación llamada "cláusulas de moralidad", independientemente del estado civil de la mujer. Sin embargo, muchas actrices del viejo Hollywood quedaron embarazadas, algunas más de una vez.

Lo que tenían disponible todas las estrellas de Hollywood que estaban bajo contrato con hombres poderosos para mantener sus figuras y su imagen pública eran los abortos.

Los estudios no solo requerían abortos si las actrices querían mantener sus carreras, sino que también hacían arreglos para que las actrices se los hicieran de manera segura y sin que nadie se enterara.

Hollywood supo mantener todo en secreto

A Howard Strickling, un agente de publicidad de MGM, a menudo se le pedía que organizara procedimientos de aborto mientras manejaba a los medios diciendo cosas como que una actriz en particular fue ingresada en el hospital por una apendicectomía o una infección de oído o porque necesitaba descansar. La Edad de Oro de Hollywood fue una gran oportunidad para las mujeres que querían convertirse en estrellas.

Según The New York Times, Strickling dijo en 1969: “Les dijimos a las estrellas lo que podían y no podían decir, e hicieron lo que dijimos porque sabían que sabíamos más. Cuando las cosas iban mal, también teníamos una manera de encubrirlos”.

Algunas actrices tomaron los abortos con calma como algo que aceptaron como una parte necesaria de su carrera. Pero otras recuerdan esa época como un tiempo oscuro en sus vidas.

¿Te imaginabas lo que sucedía en Hollywood durante la época clásica del cine?