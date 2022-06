La invitación que Chayanne le hizo a una misteriosa mujer y que enloqueció a los fanáticos

El 28 de junio, Chayanne cumplió 54 años y lo celebró de forma íntima junto a su familia en su casa de Puerto Rico. Ese día, el afamado artista recibió miles de mensajes llenos de cariños y felicidades por parte de sus fanáticos y otros reconocidos personajes del ámbito musical.

El cantante no dudó en compartir un poco de lo que fue su cumpleaños en redes sociales. Ante más de 6 millones de seguidores, el cantante realizó dos publicaciones agradeciendo los lindos mensajes de felicidades en las que, además, figura con una gran sonrisa sosteniendo dos dulces pasteles. “Seguimos celebrando! Ahora desde mi pueblo, San Lorenzo”, escribió el boricua.

Chayanne celebró su cumpleaños número 54 y lo compartió con sus fanáticos. Foto: Instagram @chayanne

En medio de las celebraciones, el intérprete de “Un Siglo Sin Ti” dio una entrevista a la revista Caras, en la que contó cómo se encuentra en esta etapa de su vida. Es que, después de un período de pausa musical, Chayanne volvió a lanzar un nuevo single titulado “Te Amo y Punto”, por lo que ha estado más activo que nunca en las diferentes plataformas de contenido, con el fin de volver a vincularse con su público y, así, promocionar su canción.

Por supuesto, el “papá de todos” no podía dejar de mencionar su faceta “Tiktokera”, la cual lo ha llevado a tener un gran éxito con los grupos más jóvenes. "Debo confesar que, aunque conocía TikTok, no pensé que fuera a incursionar en ello, pero de pronto me veo haciendo algo sencillo y que ha recibido tan buena la respuesta de la gente, que me encanta. Actualmente, debemos hacer uso de todas las herramientas disponibles para estar al día y poder comunicarnos con nuestro público", confesó Chayanne.

En la plataforma de videos, Chayanne suma más de 2 millones de seguidores y una decena de clips en los que figura cocinando, bailando y hasta haciendo bromas. Entre ellos, se hizo viral un video en el que el cantante realiza una invitación especial.

Chayanne invitó a una misteriosa mujer y lo deja en claro en este video

Hace una semana, el artista subió un corto video en Tik Tok que, inmediatamente, se popularizó y llegó a tener más de 10 millones de reproducciones. Es que Chayanne figura sentado en una mesa de playa, vistiendo una camisa naranja floreada, una gorra y unos lentes mientras sostiene una copa de vino. El boricua mira a la cámara y en seguida dice: “Te estoy esperando. Apúrate que se va el atardecer, mira”. En seguida, se muestra el bello atardecer de una playa de Puerto Rico donde se filmó “Te Amo y Punto”.

Lo cierto es que el video hizo que todos los fanáticos de Chayanne sintieran mucha fascinación por la invitación del artista y quisieran salir corriendo a esa playa así poder disfrutar una velada soñada con él.