Cómo se preparó Tom Cruise para la escena más arriesgada de Misión Imposible 7

Tom Cruise parece estar aumentando el nivel de dificultad de sus acrobacias con cada película, y la próxima Misión Imposible 7 no será la excepción.

Durante el CinemaCon del 2021, que se llevó adelante en Las Vegas, Paramount presentó un cortometraje de Misión Imposible 7. El video incluía comentarios del director Christopher McQuarrie y una mirada detrás de escena de una elaborada secuencia de acción.

La audiencia quedó desconcertada cuando vieron a Tom Cruise realizar un truco ridículamente peligroso por su cuenta. Y lo que es aún más sorprendente, el entrenamiento al que se sometió el actor para lograr la secuencia de acción.

¿Cómo se preparó Tom Cruise para Misión Imposible 7?

Tom Cruise entrenó durante todo un año e hizo 13.000 saltos en moto y 500 saltos en paracaídas antes de filmar la escena real. Además, también filmó la escena seis veces en el set.

Pero, ¿en qué consiste tal escena? El actor salta de un acantilado en una motocicleta y cae en caída libre antes de soltar su paracaídas en el último momento. Puedes verlo en el siguiente clip a continuación.

Si bien Tom Cruise no estuvo presente en CinemaCon, envió un mensaje pregrabado que decía: "Esto es, por mucho, lo más peligroso que he intentado; hemos estado trabajando en esto durante años. Quería hacerlo desde que era un niño pequeño. Tengo que ser tan bueno que no pierda mi marca".

Si bien los preparativos para tales acrobacias que desafían a la muerte siempre son bastante extensos, la estrella de Top Gun realmente lo llevó a un nivel superior esta vez. Realizó 100 saltos HALO antes de hacer el truco en Misión: Imposible - Fallout.

Tom Cruise no le tiene miedo a los desafíos y siempre está dispuesto a darlo todo en cada proyecto.

Aunque no ha sido lo único que ha hecho, se ha colgado de la puerta de un avión que despega para escalar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. También voló su propio jet para Top Gun: Maverick y será el próximo en dirigirse al espacio con Elon Musk y Doug Liman en la primera película que se filmará en el espacio.

¿Qué te parece esta hazaña de Tom Cruise para Misión Imposible 7?