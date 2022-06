Qué dijo Danna García sobre las escenas que no salieron en Pasión de Gavilanes 2

Hasta hace algunas semanas, los fieles seguidores de Pasión de Gavilanes podían ver a sus personajes favoritos en la pantalla de Telemundo. Es que la telenovela creada por Julio Jiménez volvió, 20 años después, con nuevas andanzas a la televisión. Danna García, una de las protagonistas de la tira, contó que muchas de las escenas que filmaron no salieron al aire.

"Creo que no me corresponde a mí tanto decirlo, pero muchísimas escenas que yo grabé no salieron, otras las cortaron, las editaron", expresó la actriz que le dio vida a Norma Elizondo.

Y, en diálogo con sus seguidores de Instagram, agregó: "Creo que tenían mucho más material de los capítulos para emisión. Pero eso a veces pasa. Si ustedes supieran que en las películas el guion que uno recibe a la hora que llega a salas de teatro y ya lo vemos no están muchas de las escenas que se grabaron. Es normal, pasa muchísimo y en gavilanes hubo muchísimo (recorte). Pero no importa, lo que van a ver igual es lindo y si no vean la primera temporada que está completa. No se cortó nada, tal cual la hicimos está".

Pasión de Gavilanes

La tira solamente emitió 70 de los 80 capítulos que había anunciado en un primer momento y el final fue la boda de Muriel Caballero y Juan David Reyes. Además, dejó una escena abierta que provocó incertidumbre sobre el destino de la familia. ¿Continuará? Esto dijo García: "Yo creo que si sale una tercera temporada, no sabría decirles si estaremos los seis. Quién sabe, puede haber un salto en el tiempo. No sé tampoco si Telemundo adaptará una tercera parte. Quizás puede ser otra compañía como Netflix".

Y especificó: "Como es una serie, la historia queda abierta para una temporada más, una precuela o algo por el estilo".