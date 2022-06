Tras el fin de Pasión de Gavilanes, Danna García reveló qué le genera Mario Cimarro

Luego de casi 20 años, los fanáticos de Pasión de Gavilanes pudieron ver nuevamente a sus actores favoritos juntos delante de las cámaras. Desde febrero, hasta hace algunos días, la telenovela se emitió en Telemundo y las andanzas de los Reyes y las Elizondo cautivaron a la audiencia.

Protagonistas de Pasión de Gavilanes

Ahora, tras el fin de la tira, Danna García, quien le da vida a Norma Elizondo en la ficción de Julio Jimenez, salió a hablar. "Finalmente, mi participación en la historia es algo que yo considero ‘superespecial’, porque es una participación que obviamente es importante dentro de la historia, en cuanto a que retomamos un poco de la primera temporada, pero no es netamente protagonista, entonces eso también me da un poco de espacio. La verdad es que no me arrepiento, yo creo que fue bonito haber logrado tener los tiempos y coincidir", señaló en diálogo con People en Español.

Danna García y Mario Cimarro en Pasión de Gavilanes

Y acerca de su esposo, Juan Reyes (interpretado por Mario Cimarro), indicó: "Yo lo abrazaba y no lo quería soltar, hay mucho cariño. Sientes como que es un divorcio y te encuentras con tu marido, algo así (ríe). Es una relación de vida. Para Mario y para mí es una relación de vida, llevamos 3 novelas juntos en el lapso de los años y es mucho tiempo, entonces creo que es una relación que va mucho más allá de ‘Pasión de gavilanes’".

Y continuó: "Esperamos que en algún momento ojalá vengan más oportunidades de trabajar juntos, si ya no es en Pasión [de gavilanes], si ya no vamos a tener más participación juntos dentro de la misma historia, a lo mejor en otro proyecto. La verdad es que nos encantaría que siguiera, que volviéramos a hacer algo juntos"

"Tuvimos una conversación muy bonita en donde él me decía que a partir de él producir entendió muchas cosas de lo que implica hacer un proyecto y los esfuerzos económicos, físicos y mentales, entonces yo siento casi que estamos ahí con una persona que nos guía mucho y que es como más maestro en ese sentido, agregó.

Noticias Relacionadas Pasión de Gavilanes se despide de la TV y así fue su rating en sus últimas emisiones

Finalmente, sobre lo que le genera Cimarro, García detalló: "Mario, todo el mundo sabe, es muy callado, es muy ermitaño; pero al mismo yo lo siento muy cercano, tal vez más cercano ahora que en esa época, más accesible. Y bueno Mario siempre ha sido una persona muy noble, pero lo siento... no sé cómo explicarlo, me da como mucha confianza cuando estoy con él porque sé que él está en control de la escena, me ayuda. Para mí la verdad es muy bonito grabar a su lado y me siento super apoyada por él".