Emme Maribel Muñiz se desenvuelve con una desfachatez, desenvoltura y seguridad que deben sorprender hasta a su propia madre, la carismática multiempresaria y actriz Jennifer López. Y la templanza de la adolescente quedó de manifiesto días atrás cuando protagonizó un concierto con su mamá en Los Ángeles. La joven se movió en el escenario con gran plasticidad y solvencia, y cantó junto a Jennifer López quien por momentos se quedaba contemplándola plena de orgullo. Pero, ¿quién es realmente y cómo piensa Emme Maribel Muñiz?

Nació el 22 de febrero de 2008, junto a su hermano mellizo Maximilian David Anthony. Su padre es el bailarín Marc Anthony y en distintas oportunidades manifestó que quiere seguir los pasos de la estrella latina Jennifer López. Recientemente se la vio en diferentes apariciones y roles, como cuando mostró sus dotes de escritora con algunas publicaciones y también como artista cuando compartió el escenario con su mamá. Con apenas 12 años, conmovió en la última edición del Super Bowl 2020 al interpretar una nueva versión de Waiting for tonight, el tema que hizo famosa a J-Lo hace 20 años.

Así es Emme Maribel Muñiz, la hija no binaria de Jennifer López

Jennifer López y Emme Maribel Muñiz sorprendieron juntas el pasado fin de semana en el escenario de la Gala Diamante Azul de la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles. Ante un público tan impactado como conmovido, Jennifer López dijo que su hija se declara persona no binaria, es decir, que no se identifica como hombre ni como mujer. Luego, juntas interpretaron un cover de la canción “A Thousand Years” de Christina Perri. Incluso, le ha pedido a su mamá que en las intervenciones públicas, como la del pasado fin de semana, se refiera a su persona con pronombres neutrales.

Emme Maribel Muñiz se define como una persona una persona muy ocupada, reservada. Se considera una activa defensora de los derechos de la comunidad LGBT y enarbola los estandartes con los colores del arcoíris, que simbolizan el orgullo lésbico-gay. Vale recordar que las personas no binarias son aquellas que no necesariamente se identifican con los géneros masculino o femenino, o el sexo biológico. Pueden fluctuar en su género, ser ambos, ninguno u otros que rompen con el modelo binario de una sociedad heteronormativa.