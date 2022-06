Esto dijo la hija de Don Ramón sobre la lamentable salida del actor de El Chavo del 8

En 1979, Ramón Valdés dio un paso al costado de El Chavo del 8 y su ausencia se hizo notar. El actor le dio vida a Don Ramón, un hombre mal humorado, flojo y ventajero. Era el papá de La Chilindrina (María Antonieta de Las Nieves), tenía problemas con el Señor Barriga (Edgar Vivar) porque no le pagaba la renta, era el amor platónico de la Bruja del 71 (Angelines Fernández) y su archi enemiga era Doña Florinda (Florinda Meza).

El Chavo del 8

Tras su salida, y para ocupar el lugar que él dejaba, ingresó Jaimito "El Cartero" y se creó a Doña Nieves. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que hizo Roberto Gómez Bolaños para rescatar la tira, el público no la recepcionó del mismo y en enero de 1980, Chespirito optó por finalizar las grabaciones del programa.

Ramón Valdés junto a su hija Carmen

Mucho se ha hablado y especulado sobre la salida de Valdés del ciclo. Carmen Valdés, la hija del reconocido actor mexicano, brindó una entrevista a Teleshow y contó qué fue lo que pasó. "Fue una situación un poquito... Bueno, no un poquito, muy lamentable. Eran una familia, se llevaban extraordinariamente todos, pero cuando la relación de Chespirito y Florinda Meza es estable, oficial, ella empieza a tomar algunas atribuciones como dirigir, decir si estaba bien como no, cortar una escena o decir 'así no, Ramón' o 'haz esto'", indicó.

Y continuó: "Varios años antes de eso, Roberto le daba la libertad a mi papá -libertad apegada a su libreto porque era muy estricto y celoso de lo que él escribía-, pero dentro de ese argumento, le daba toda la libertad de improvisar. Cuando Florinda empieza a tomar esa batuta, ya no lo dejaba hacer. Empezó a hacer una presión y mi papá ya no se sintió a gusto".

"Entonces, dijo algo así como 'qué pasó, qué pasó, vamos ay', y cuando no se solucionó, 'con permisito, dijo Monchito' y mejor. No le gustaban los problemas, era tan apegado a eso que prefirió retirarse a tener un conflicto fuerte con Roberto o con Doña Florinda", finalizó.