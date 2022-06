La lapidaria frase de Tom Hanks

Tom Hanks no precisa de mayores presentaciones. Forrest Gump, Quisiera ser grande, Rescatando al soldado Ryan, Código Da Vinci, Philadelphia, Náufrago, entre tantos otros títulos en los que supo sobresalir, valen como muestra de su extensa trayectoria y de su consolidación como ícono de Hollywood, además de "hombre simpático", tal como suele caracterizarlo la prensa especializada en espectáculos y entretenimiento.

Generalmente, las conversaciones y entrevistas con este tipo de celebridades giran en torno de la película que estén promocionando en ese momento. Pero, en esta ocasión y en una entrevista que Tom Hanks concedió al New York Times en plena gira para publicitar la biopic de Elvis Presley, se dio una charla tan sincera como rotunda. Pero, ¿sobre qué habló Tom Hanks?

Conocé la frase lapidaria de Tom Hanks

En la entrevista sobre la película de Elvis Presley, Tom Hanks se tomó un tiempo para hablar sobre sus anteriores películas, en particular Philadelphia. Lo que más sorprendió fue su declaración de que un actor heterosexual hoy en día no podría interpretar a su personaje gay de aquella película.

"¿Puede un hombre hetero hacer ahora lo que hice en 'Philadelphia'? No, y con razón. El objetivo de 'Philadelphia' era no vivir con miedo. Una de las razones por las que la gente no estaba asustada de esa película era que yo estaba interpretando a un hombre gay. Estamos más allá ahora, y no creo que la gente aceptara la nula autenticidad de un hetero interpretando a un gay. No es un crimen, no es un lloriqueo si alguien pide más de una película en el estado actual de autenticidad", aseguró Tom Hanks.

En fin, Tom Hanks parece estar consciente de que este mundo no es el mismo que el de hace treinta años. Por suerte, la visibilidad existe, y ya no hay miedo por salir del armario en Hollywood y las minorías tienen más libertad de expresión artística