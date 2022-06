Netflix: estas series son parecidas a Entrevías

La historia que tiene como protagonista a Tirso Abantos convoca a los más diferentes públicos en todo el mundo. La producción, que ya finalizó la emisión de la segunda temporada en la cadena Telecinco y la cual está próxima a empezar en Netflix, mostró excelentes números de audiencia e instaló a la ficción española entre las realizaciones con más altos índices de preferencia. Ahora bien, a la espera de la secuela, Netflix tiene algunas propuestas para ver con formato similar a Entrevías.

Netflix: estas series se parecen a Entrevías

Los favoritos de Midas: la historia está inspirada en el relato corto de Jack London 'The Minions of Midas', publicado en 1901, en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados "Favoritos de Midas" matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.

Perdida: la trama se desarrolla entre Valencia y Colombia y gira en torno a unos padres que harán lo que sea para descubrir lo que ha pasado con su hija de cinco años, llamada Soledad, que desaparece mientras están disfrutando de un día cualquiera en la playa de la ciudad española.

Vis a vis: es una producción de Globomedia para Antena 3, que pretende acercar la ficción carcelaria, en expansión en otros países, al público español. La serie se centra en Macarena, una joven que entra como interna en una prisión de mujeres tras ser acusada de malversación y fraude fiscal.