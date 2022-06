La serie de fotos de Sol Pérez que se llevó todas las miradas en Instagram

Sol Pérez se casará el año entrante con Guido Mazzoni. "Yo quería casarme en abril o mayo de 2023, y Guido quiere en noviembre", contó frente a las cámaras de eltrece. Pitty la numeróloga le explicó: "El día del casamiento es muy importante porque te marca cómo va a ser ese matrimonio, qué destino va a tener esa unión de pareja, y yo siempre recomiendo que traten de investigar porque si te da el número 11 va a ser con mucho sacrificio".

Y le recomendó: "Noviembre es un mes que mucha gente quiere casarse porque está lindo el clima, pero siempre el mes de septiembre es clave para los casamientos".

Acto seguido, la pitonisa, vaticinó: "Sol el año que viene tiene el 12-3, así que no se asombre que el año que viene antes del casamiento venga un bebé". Al ver la cara de sorprendida y el nerviosismo de la joven, agregó: "Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa, pero el 12-3 pasa cada doce años: son los hijos, los hermanos y la unión de familia; es muy bonito el número y te puede pasar que ya en marzo te empiecen a dar muchas ganas de por qué no un bebé, por qué no sumar, por qué no la familia".

Finalmente, Pitty le indicó: "Vas a tener un hermoso 2023 donde otra vez vas a volver a ser la protagonista de tu propia vida, está buenísimo, súper interesante".

Sol Pérez

En Instagram, Pérez es muy activa y diariamente comparte contenido que nadie pasa por alto. Ahora, en sus últimas publicaciones, la conductora de Canal 26 subió una serie de fotos que se llevó todas las miradas. Frente a la cámara, Sol lució, con una gran sonrisa en su rostro, un bellísimo jean y una remera mangas largas y cuello alto.

