Así son las casas en la vida real de los protagonistas de How I met your mother (Cómo Conocí a Vuestra Madre). En estos últimos meses se ha vuelto a ver el nombre de esta emblemática serie en los medios. Todo, por su recién estrenado spin-off llamado "Cómo conocí a vuestro padre" que ahora lo protagoniza Hillary Duff. Hagamos un recorrido al pasado de sus protagonistas y veamos cómo lucen sus hogares.

Los más fieles al programa original de How I met your mother, probablemente, cada tanto revisen los capítulos que todavía se pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming. Y es que sus protagonistas, como sus personajes de Ted, Robin, Marshall, Lily y Barney, no han perdido esa chispa después de casi una década de haber estado en los hogares diariamente de muchos fans.

Si bien durante muchos años la serie retrató situaciones más realistas que otras, en cuanto a la vida doméstica de sus protagonistas, 3 amigos compartían un piso de dos dormitorios y eso ahora suena más real que nunca. Sin embargo, en la vida real los 5 amigos ahora son estrellas de Hollywood y, por lo que se vio, sus viviendas son mucho más impresionantes que las que tenían en la serie.

Así lucen las casas de los protagonistas de How I met your mother

Quién no recuerda a Neil Patrick Harris, que interpretó al eterno Barney, uno de esos personajes que solo demostraba vivir por encima de sus posibilidades en un apartamento de lujo en pleno centro.

En la vida real, su alto nivel no sorprende. Hace poco puso a la venta su lujosa casa en el barrio de Harlem para mudarse a los Hamptons con su esposo. Gracias a este cambio, se pudo saber cómo era por dentro, y descubrir algunas curiosidades, como la habitación, las esculturas decorativas de animales y otras excentricidades, como los bonitos muebles clásicos de aires vintage.

Jason Segel fue el actor que le dio vida a Marshall Erikseen. Luego del rotundo éxito de la serie, se mudó a la ciudad de Pasadena tras vender su mansión de estilo mediterráneo en pleno centro de Los Ángeles. Su nueva casa tiene 5 dormitorios y data del año 1919. Jason la compró un siglo después de que fue construida por 4,23 millones de dólares. Con estilo victoriano de la época, que se ve en su fachada con paneles de madera blancos y el tejado escamado gris oscuro, es increíble.

Así luce la casa de Neil Patrick Harris

En Nueva York, Robin Scherbatsky era tan solo una reportera de televisión. Luego de su triunfo como estrella del pop, en la vida real, la carrera de Cobie Smulders se fue directamente a la franquicia de los superhéroes, Marvel. Antes de que se mudara con su marido y dos hijas a Los Ángeles, vivían en un ático en Nueva York hasta que lo vendieron por 3,1 millones de dólares.

Aunque no es mucho de mostrar en detalles la reforma de su nueva casa, gracias a su Instagram y las fotos en donde comparte sus looks, se sabe que es tan fan de los papeles de pared decorativos igual que sus compañeras Reese Witherspoon y Kate Hudson.

Durante la serie, Ted Mosby era un romántico empedernido que solo buscaba encontrar a la mujer de su vida. Sin embargo, en la vida real el amor del actor Josh Radnor solo es su perro. Con el comparte muchas fotografías en su Instagram.

De esa manera se pudo conocer cómo es la sala de estar donde solo tiene un sofá de cuero marrón que hace juego con el pelaje de su amada mascota. Con tonos tierra y azules en los cojines de estilo persa, su casa tiene un resultado súper hogareño y comfy. Así es la mansión de Jason Segel

La actriz que interpretó a la adorable Lily fue Alyson Hannigan y en el 2019 mostró cómo, con mucho ingenio y bastante humor, reorganizó el salón de su casa para que sus dos hijas no perdieran el ritmo del colegio durante la pandemia por covid-19. Decoró la chimenea y demostró que el azul, es el tono elegido y predilecto para varios rincones de su casa.

