¿Qué fue de la vida de los actores de Cómo Conocí a tu Madre?

How I Met Your Mother, también conocida como "Cómo Conocí a tu Madre" o por sus siglas HIMYM, es una de las sitcoms más populares, estrenada en la cadena estadounidense CBS el 19 de septiembre de 2005 y finalizada el 31 de marzo de 2014. Sus protagonistas alcanzaron el éxito con esta historia que hasta hoy sigue atrayendo a millones de espectadores.

La temporada número 9, la ultima, fue producida debido a su éxito y buena aceptación del público. Fue nominada a 28 Premios Emmy y los actores Alyson Hannigan y Neil Patrick Harris recibido premios por su actuación en los People's Choice Awards. Además, Harris también fue nominado en los Premios Emmy y en los Globos de Oro hasta que en 2012, siete años después del estreno, ganó el premio a la Comedia de TV favorita.

Fuente: serie How I Met Your Mother

Ted Mosby - Josh Radnor

El actor que le dio vida a Ted Mosby actualmente vive en Los Ángeles, California, y en 2021 empezó una relación con la también actriz Abigail Spencer. El éxito de su carrera llegó con HIMYM y si bien participó de algunas películas, en 2017 se volcó a la música cuando formó el dúo de folk-pop-acústico Radnor & Lee, que lanzó 11 temas.

Marshall Eriksen - Jason Segel

Luego de su entrada a la sitcom, Segel trabajó en varias películas como Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008), I Love You, Man (2009), The Muppets (2011), Sex Tape (2014) y The Discovery (2017) y más. Su actuación en la película The Ends of the Tour (2015) tuvo muy buenas críticas que le valieron una nominación al Independent Spirit Award por mejor actor en un rol protagónico.

Robin Scherbatsky - Cobie Smulders

Además de ser conocida por su papel en HIMYM, Smulders también tuvo un gran éxito interpretando a Maria Hill en el Universo de Marvel en la películas The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y Spider-Man: Lejos de casa (2019).

Barney Stinson - Neil Patrick Harris

Harris fue nombrado como una de las cien personas más influyentes de la revista Time en 2010, y en septiembre de 2011, fue galardonado con la estrella número 587 en la sección de televisión en el Paseo de la Fama de Hollywood. Luego de HIMYM, protagonizó la serie "Una serie de eventos desafortunados", donde además de ser el protagonista también fue productor. Es quien más activo se ha mantenido luego de finalizada la sitcom.

Lily Aldrin - Alyson Hannigan

Hannigan llegó a la fama a través de "Buffy, la cazavampiros" y se lanzó de forma masiva en 2001, luego de protagonizar "American Pie", luego de esto, su éxito quedó asegurado en HIMYM. A partir de allí participó de películas como Love, Wedding, Marriage (2011) American Pie: El Reencuentro (2012), Kim Possible (2019) y Flora & Ulysses (2021), entre otras. Está casada con el también actor de la serie Alexis Denisof, que protagonizaba a Sandy Rivers.

"Cómo conocí a tu madre" se extendió por más de 200 capítulos y llegó a incorporar a muchas figuras de la cultura popular, entre ellas Ralph Macchio y William Zabka, que protagonizaron la clásica Karate Kid, lo que sirvió como punto de partida para la actual serie de Netflix, Cobra Kai: