El conmovedor momento en el que una abuelita rompió en llanto en "Los 8 escalones del millón"

“Los 8 escalones del millón” es un programa de televisión argentino creado por la productora “Endemol” y conducido por Guido Kaczka. El exitoso programa se emite desde el 26 de julio del 20214 en el Canal 13, siendo la continuación del formato original “Los 8 escalones”. Fue allí donde una participante conmocionó todo el mundo tras romper en llanto.

Guido Kaczka, actor, productor y conductor de televisión y radio argentino es reconocido por sus múltiples programas de entretenimiento familiar tales como “El último pasajero”, “A todo o nada”, “La Tribuna de Guido”, “La mejor elección”, “Los 8 escalones”, “Otra noche familiar” y “Bienvenidos a bordo”. Gracias a su labor como conductor obtuvo premios tales como el Martín Fierro en 2015, 2017 y 2019. El conductor vivió una sentimental experiencia en uno de sus más recientes programas debido a la participación de una participante de 81 años.

Fue así que en "Los 8 escalones del millón” una participante de 81 años no pudo controlar su emoción de haber llegado a la semifinal del certamen, por lo que rompió en llanto. La participante es Isabel quien no pudo contener el llanto en plena transmisión en vivo.

Todo se debe a que después de haber respondido la última ronda de preguntas del programa de Guido Kaczka, Walter Nelson, uno de los jurados, la elogió al decirle: “¿Sabés que no te equivocaste en ninguna, Isabel?”. Esto generó la emoción de la mujer mayor quien no pudo controlarse al llorar.

Imagen: El Trece

Ante esto, Guido Kaczka lepreguntó: “¿Estás emocionada Isabel? ¿Querés un vaso de agua?”, a lo que ella respondió: “No, para todo el cariño que me dan ustedes, no necesito más”. Luego, comenzó el siguiente escalón de la competencia, el cual fue iniciado por otra participante y ahí se podía escuchar fondo el llanto emocionado de Isabel, quien estaba sentada en una silla en el centro del estudio. “Cuando a veces recibís cosas que no te caen bien y que te duelen, de repente recibís esto y me emociona…No es que yo me la quiera dar de más, solo soy Isabel de 81 años que ama vivir la vida” añadió Isabel.