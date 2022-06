Conoce quién es la famosa cantante estadounidense a quién Sebastián Yatra quiso conquistar

Sebastián Yatra, cantautor colombiano español, fue el invitado especial del programa “El Hormiguero”, el día martes 14 de junio. Durante la entrevista, a cargo del conductor Pablo Motos, el artista se sinceró ante aspectos muy importantes de su vida, su rol de coach en “La Voz Kids 2022” y dejó algunas declaraciones destacadas en cuanto a su participación en los Premios Oscar 2022.

Recordemos que la canción “Dos Oruguitas”, que interpretó Yatra para la película de Disney “Encanto”, recibió una nominación a “Mejor Canción Original”, por lo que el artista asistió a la gala para dar una versión en vivo de la pieza. Para repasar este importante suceso, el conductor del programa le preguntó a Sebastián: "¿Al lado de quién te sentaron?", a lo que el colombiano respondió: "Yo llegué tres días antes para ensayar. Voy al primer ensayo, salgo a cantar mi canción y están todas las caras puestas de todas las personas y dónde se van a sentar", comenzó a relatar.

En seguida, el cantante de “Pareja del año” confesó entusiasmado: “Entonces yo busco y busco mi carita y (veo que) está en primera fila, sentado al lado de la carita de Billie Eilish". Esto indudablemente lo emocionó hasta que señaló que hubo un imprevisto por lo que cambiaron de lugar los asientos: "Cuando fui al último ensayo ya no vi mi carita al lado de Billie Eilish. Y yo ya había pensado qué le iba a decir a Billie, a ver si le echaba los perros haciéndome como el cool. Pero muy muy disimulado, haciéndome el interesante. Como sin querer".

Finalmente, Yatra explicó dónde tuvo que sentarse y que se vio decepcionado por no poder interactuar con la autora de “Happier Than Ever”: "Me ponen mi carita al otro lado, al lado del tipo que escribió la canción de Beyoncé, que estaba nominada pero no iba a venir", dijo, refiriéndose a Dixson y el tema Alive para El método Williams. "Él es un crack, pero no se parece a Billie, no es Billie".

Según la anécdota del ex novio de Tini Stoessel, Beyoncé y Jay-Z finalmente acudieron a la entrega de premios y se sentaron junto a él. "Vivimos con Beyoncé lo de la cachetada, que fue algo impresionante. Vi la cachetada, vi la reacción de Beyoncé, me vi a mí ahí sentado y me dije 'tengo que ir a contar esto a El Hormiguero'", señaló Yatra haciendo referencia a la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars.

Cómo se sintió Yatra luego de su actuación

Sebastián Yatra tuvo la increíble oportunidad de interpretar en vivo “Dos Oruguitas” en la gala de los Premios Oscar 2022, un gran paso en su carrera como músico internacional. Por esto, el cantante contó: "lloré mucho después de haber cantado, fue el momento más emotivo de mi vida profesional, sin duda. Representando a toda la gente que habla español y a toda la gente de mi país, Colombia”.