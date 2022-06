Por qué Shakira y Gerard Piqué nunca pasaron por el altar

Hoy, Shakira no se encuentra atravesando su mejor momento. Recientemente, y luego de más de una década de amor, anunció su ruptura con Gerard Piqué. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", reveló la cantante colombiana junto al futbolista español.

Además, a esto se suma que se enfrenta a un juicio por presunto fraude fiscal en España luego de que perdiera una apelación el 26 de mayo. Afirman que no pagó una altísima suma de dinero en impuestos sobre los ingresos obtenidos entre 2012 y 2014.

Shakira y Piqué estaban juntos desde 2011. Se conocieron poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él apareció en el clip musical de Waka Waka (This Time for Africa), la canción oficial del torneo. De su amor nacieron Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak.

Shakira

Pero, ¿por qué nunca pasaron por el altar en todo este tiempo? En el 2020, ella contó el motivo. "El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida", señaló Shakira en una entrevista con '60 minutes'.

Shakira y Gerard Piqué

Sobre el tema, en su momento, él también habló. En diálogo con Gary Neville para 'The Overlap', expresó: "Esa es su mentalidad, me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados". Y al ser consultado por el exfutbolista inglés por si le había pedido matrimonio a la cantante y ella lo había rechazado, Piqué indicó: "No, no. Te lo hubiera dicho, pero no pasó".