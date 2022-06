La actriz de Friends que atravesó su momento más oscuro mientras se encontraba grabando la serie

Courteney Cox, actriz, modelo, productora de televisión y directora de cine estadounidense, sin dudas es popular por su interpretación de Monica Geller en la popular serie de televisión “Friends” y por interpretar a Gale Weathers en la saga de películas de “Scream”. La actriz que estuvo nominada a un Globo de Oro como “Mejor actriz” por la serie televisiva “Cougar Town”, recientemente ha compartido una imagen de su hija la cual se ha popularizado en las redes sociales.

Los primeros papeles de Courteney Cox en el cine incluyen “Masters of the Universe” y “Cocoon: The Return”. Sus primeros trabajos en televisión incluyen un papel protagonista en la serie “Misfits of Science”, y luego un papel recurrente en la serie “Family Ties” como Lauren Miller, la novia de Alex P. Keaton. En 1994, después del debut de la comedia “Friends”, Cox apareció con Jim Carrey en la película “Ace Ventura: Pet Detective y en Seinfeld”, en el episodio "The Wife", como la novia de Jerry llamada Meryl.

Recientemente la hija de la estrella encargada de dar vida a Monica Geller en “Friends” ha cumplido 18 años y su madre ha compartido una publicación en Instagram. En la imagen, Courteney Cox escribió: “¡Feliz 18 cumpleaños coco!...Estoy tan orgullosa de ser tu mamá”, continuó. “Eres valiente, inteligente, profunda, divertida, única y hermosa con el corazón más grande. No puedo esperar a ver qué sigue. Te amo x.”

La ex estrella de "Friends" compartió una nueva selfie sonriente con la adolescente, así como tomas antiguas de Coco posando con cachorros y preparándose para un recital de baile. La hija de Cox nació en junio de 2004 con su entonces esposo, David Arquette. La ex pareja luchó por concebir a la pequeña, y la actriz sufrió múltiples abortos espontáneos.

Imagen: Instagram Courtney Cox

En su momento, la actriz de “Friends” declaró: “Recuerdo una vez que tuve un aborto espontáneo y Rachel [el personaje de Jennifer Aniston] estaba dando a luz. Fue, como, al mismo tiempo”, explicó. “Oh, Dios mío, fue terrible tener que ser gracioso”. Nueve años después del nacimiento de Coco, Courtney Cox y Arquette, finalizaron su divorcio y comenzaron a ser padres compartidos.