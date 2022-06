El concurso del que participó Shakira y todavía se avergüenza

Que Shakira es una de las cantantes más importantes del mundo y un orgullo latinoamericano, no caben dudas. Sin embargo, solo unos pocos saben todo de ella. Aquí te contamos cuál fue el concurso donde participó y todavía se avergüenza, entre otros datos más interesantes.

Shakira, la cantante originaria de Barranquilla, en sus comienzos no tuvo el éxito que tanto anhelaba. Por cierto, fue recién a los 17 años que protagonizó la miniserie El Oasis y no logró la popularidad que todos, incluida ella, esperaban.

Shakira ganó el concurso “La mejor cola de Colombia”

La desesperación por conseguirlo la hizo tomar una mala decisión y anotarse a un concurso. Se trataba de mostrar la cola más grande y lo ganó. Shakira fue elegida "La mejor cola de Colombia" con tan solo 17 años.

Ahora es todo un revuelo que aun la avergüenza y es porque salió a la luz un vídeo inédito donde se la ve con otras de las tantas candidatas. Con un bikini dorado y la timidez propia de esa edad, quien hoy es la ex pareja del jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, posaba para la cámara que la grababa desde diferentes ángulos.

Mucha vergüenza: Shakira quiere olvidar esa época

En otras imágenes también se la veía muy nerviosa, mientras esperaba el veredicto durante la ceremonia de entrega de premios. Es inevitable destacar que, en ese momento, lucía un estilo que dista mucho del actual y por ello es que seguramente se avergüenza.

Shakira se avergüenza del concurso de la cola más grande.

No obstante, la propia cantante explicó alguna vez que en los inicios de su carrera tuvo varios motivos que la llevaron a ir por ese concurso y dijo: "Había recibido muchas cartas sobre por qué no posaba en traje de baño, que si todo el mundo sí, por qué yo no... que si tenía estrías, que cuál era el motivo...".

Así fue cómo decidió complacer al público hasta donde podía y quería, porque de cierto punto tenía claro que no pasaría. Ahora, habiendo pasado varios años, es inevitable reconocer que, gracias a que se animó, ese concurso la popularizó y fue el trampolín a su vida llena de éxito y fortuna.

