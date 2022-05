Qué es de la vida de los protagonistas de Dinastía

Uno de los programas más exitosos de todos los tiempos es Dinastía, una telenovela de 220 episodios que relata la historia de dos familias enfrentadas, los Carrington y los Colby. Los dos clanes eran millonarios y se encontraban sumergidos en el mundo del petróleo en Estados Unidos.

Cabe destacar que no fue un éxito rotundo, sino que empezó con un recibimiento modesto en 1981 y fue recién en 1985 que se convirtió en un fenómeno en todo el mundo y generó una revolución nunca antes vista. Cuando el programa finalizó en 1989, muchos de los protagonistas continuaron con sus carreras artísticas, mientras que otros prefirieron alejarse del ambiente.

Antes y después de los protagonistas de Dinastía

1. John Forsythe (Blake Carrington)

John prestó su voz para el personaje Charlie Townsend en la serie "Los Ángeles de Charlie" que se emitió entre 1976 y 1981 y para la película que se estrenó en el año 2000. Su último papel fue en “Los ángeles de Charlie: Al límite” de 2003. Falleció de neumonía en 2010, tenía 92 años.

2. Linda Evans (Krystle Carrington)

Después de Dinastía, su seguidilla de éxitos se esfumó. Decidió retirarse en 1997 porque, como ella misma lo expresó: “Después de Dinastía, quería un control de la realidad. Quería ponerme en contacto con la vida real, ¿sabes?”.

Linda se mudó al estado de Washington y se volcó a las artes culinarias. Incluso llegó a participar en el programa de televisión competitivo de Gordon Ramsay, “Hell's Kitchen”, en 2009.

En 2020 tuvo un regreso a la actuación en la película independiente “El canto del cisne” de 2021.

3. Joan Collins (Alexis Colby)

Para los fanáticos de la ciencia ficción, su papel más inolvidable fue el de la trabajadora social de los años 30, Edith Keeler. La mujer que cautivó el corazón del Capitán Kirk (William Shatner), pero a quien tuvo que dejar morir en un accidente callejero para preservar la historia. Esto fue en el episodio "City on the Edge of Forever" de Star Trek, que generalmente se considera el mejor episodio de la saga jamás producido.

Después de Dinastía, continuó trabajando durante los años 90 y 2000 con papeles recurrentes en “Guiding Light”, “The Royals” e incluso “American Horror Story: Apocalypse” en 2018.

4. Gordon Thomson (Adam Carrington)

Un año después del final de Dinastía, se sumó a la telenovela “Santa Bárbara”, donde actuó en 344 episodios. Después de ese proyecto, volvió a ser parte de otro éxito con de “Sunset Beach'' en 1998. Ha estado en “The Young y The Restless”, así como en “Los Días de Nuestras Vidas” en 2009.

A los 76 años, todavía está activo en el negocio, en 2019 estuvo en la película “The Experience”.

¿Qué otro personaje de Dinastía recuerdas?