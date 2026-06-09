La diferencia entre presión alta y baja: las señales que no conviene ignorar

Dolor de cabeza o mareos: cuándo la presión arterial entra en riesgo. El síntoma que ayuda a distinguir la presión alta de la baja.

La presión arterial cambia más de lo que muchos imaginan. Algunas personas viven con valores altos sin sentir nada, mientras otras sufren mareos y debilidad por presión baja. El problema aparece cuando los síntomas se confunden o pasan desapercibidos. Por eso la importancia de reconocer las señales del cuerpo para evitar complicaciones relacionadas con el corazón, el cerebro y la circulación.

Diferencias entre presión alta y presión baja La presión alta, también llamada hipertensión, ocurre cuando la sangre ejerce demasiada fuerza sobre las arterias. En muchos casos no genera síntomas durante años. Por eso suele conocerse como un problema silencioso. Sin embargo, algunas personas sienten dolor de cabeza fuerte, zumbidos en los oídos, palpitaciones o visión borrosa.

PAMI ofrece a todos sus afiliados tomarse la presión gratis Foto: MDZ Foto: MDZ Cuando los valores suben demasiado también aparece presión en el pecho, dificultad para respirar y sensación de agitación. El estrés, el exceso de sal, el cigarrillo, el alcohol y el sedentarismo aumentan el riesgo de hipertensión. Los controles médicos ayudan a detectar el problema antes de que afecte órganos importantes.

Baja La presión baja genera síntomas distintos. El cuerpo suele reaccionar con mareos, debilidad, sueño, náuseas y sensación de desmayo. Algunas personas sienten frío en manos y pies o dificultad para concentrarse. Estos episodios aparecen después de muchas horas sin comer, falta de hidratación o cambios bruscos de postura.

Existe una planta medicinal que ayuda a controlar la presión arterial Foto: Shutterstock Existe una planta medicinal que ayuda a controlar la presión arterial Foto: Shutterstock En días de calor intenso, la presión baja también genera agotamiento físico y visión oscura al levantarse rápido de la cama o una silla. Aunque muchas veces no representa un problema grave, sí afecta la calidad de vida y aumenta el riesgo de caídas o golpes, sobre todo en adultos mayores.