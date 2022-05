La Usurpadora: cómo es el hombre perfecto para Gabriela Spanic

La Usurpadora se estrenó en la pantalla chica hacia finales de la década de los '90 y de inmediato captó la atención de los televidentes. Fue muy bien recibida por la audiencia y hoy, sus personajes continúan presentes en el corazón de miles de personas no sólo en México sino en todo Latinoamérica.

La producción de Salvador Mejía para Grupo Televisa giraba entorno a dos mellizas separadas al nacer que, años más tarde, se reencuentran e intercambian sus papeles. Gabriela Spanic fue quien asumió el gran desafío de darle vida a ambos personajes y su impecable actuación la catapultó al estrellato.

Hoy, a diferencia de los que muchos creen, la talentosa actriz venezolana se encuentra soltera y recientemente, confesó que le gustaría enamorarse una vez más y que si bien no está en una búsqueda urgente, no tiene cerradas las puertas al amor. Sin embargo, el hombre que llegue a su vida debe cumplir ciertos requisitos, ¿cuáles son?

"Quiero un hombre maduro a partir de 50 años, 52, 53… que no tenga complejos, que no sea codo, que tenga su casa y yo la mía, que no se meta con mi dinero, ni con mi libertad, que sea el que tiene que ser porque tampoco quiero morir sola", indicó Spanic en diálogo con Hoy.

Gabriela Spanic

Además, en la misma nota contó que sus relaciones anteriores no fueron las indicadas y que incluso tuvo que ir a terapia tras ser víctima de maltrato físico y psicológico por parte de sus ex novios. Hoy pone su prioridad en el trabajo y en Gabriel de Jesus Spanic, su hijo de 13 años. “Ahorita no es por qué estoy muy ocupada, pero si llega, que me sorprenda”, manifestó.