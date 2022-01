Por qué el protagonista de 'La Usurpadora' dejó de actuar en telenovelas

La Usurpadora se emitió, por primera vez, en 1998 por el Canal de Las Estrellas y se posicionó como una de las telenovelas más populares de la década. Producida por Televisa, contó con la actuación estelar de Gabriela Spanic, quien saltó a la fama internacional por su impecable actuación al darle vida a los dos personajes principales: Paola Bracho y Paulina Martínez.

Además, contó con un gran elenco y uno de los que la acompañó y se destacó delante de las cámaras fue Fernando Colunga. Él le dio vida a Carlos Daniel Bracho, un empresario muy amable que tiene dos hijos de su primer matrimonio y está casado con una de las mujeres principales de la tira. Su esposa, cansada de la monotonía de su relación, decide irse de viaje a Cancún con su amante y aquella escapada trajo aparejadas un sinfín de aventuras.

Después de su paso por exitosa producción, el actor mexicano deslumbró en otros trabajos en la pantalla chica. 'Amor real', 'Alborada' y 'Mañana es para siempre' son por nombrar algunos de ellos. Su última tira fue 'Pasión y poder' en 2015 donde interpretó a uno de los antagonistas del drama que giraba entorno al conflicto de dos familias.

Desde ese momento, el actor optó por dejar las telenovelas. ¿El motivo? Él mismo lo contó en una entrevista: "Uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que simplemente uno tiene que estar ubicado y no decir: ‘¿Sabes qué? Yo no quiero ser un eterno galán’ porque eso no existe, estos son ciclos. Yo estoy claro desde hace muchos años".

Gabriela Spanic y Fernando Colunga en La Usurpadora

Sin embargo, ahora, después de varios años ausente de la TV, Colunga se encuentra preparándose para una nueva producción de Telemundo que dará mucho de qué hablar. La cadena de televisión estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal realizará una adaptación de la serie argentina 'Historia de un clan'.