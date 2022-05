Cuál es enfermedad que logró superar Dayanara Torres, la ex de Marc Anthony

En mayo de 2000, Marc Anthony y Dayanara Torres apostaron al amor y celebraron su boda. La pareja contrajo matrimonio en Las Vegas y realizó un gran festejo al que asistieron cerca de 600 invitados. Fruto de su relación, nacieron dos hermosos niños: Cristian Muñiz Torres y Ryan Muñiz Torres.

Marc Anthony, Dayanara Torres, Cristian Muñiz Torres y Ryan Muñiz Torres

El primero, nació en febrero de 2001 y hoy, ya tiene 21 años. Después de la llegada al mundo del niño, hubo una crisis matrimonial y Marc y Dayanara se separaron. Poco después, se reencontraron, renovaron sus votos en diciembre de 2002 y se casaron por iglesia. La ceremonia fue en la Catedral de San Juan, en la ciudad de San Juan en Puerto Rico.

Meses después, llegó su segundo hijo, quien ya tiene 18 años. A los dos meses de dar a luz, la pareja rompió definitivamente de forma conflictiva debido al falso rumor de que el músico había tenido un bebé extra matrimonial.

En 2019, Dayanara reveló que padecía una enfermedad: cáncer de piel (melanoma). Su problema de salud surgió producto de una herida y un lunar a los que no le dio importancia cuando aparecieron. Para su tranquilidad, y la de una gran cantidad de personas, la ex reina de belleza logró superar la enfermedad exitosamente.

Dayanara Torres junto a sus hijos y su madre

Posteriormente, se dedicó a participar en diversas campañas contra el melanoma para advertir de sus consecuencias, generar conciencia en la población e incentivar el chequeo médico.

La enfermedad le dejó algunas secuelas en su piel como manchas que, hasta el día de hoy, combate. "He intentado muchos tratamientos, nada me ha funcionado. Es algo que me salió, que no lo pude controlar a tiempo. A veces hasta para ir al gimnasio, ir a las tiendas, siempre me tengo que maquillar. Siento que me estoy tapando todo el tiempo por estar cubriendo esa mancha", manifestó en una entrevista.