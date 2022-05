Así se despidió Ugur Günes, Yilmaz en Tierra Amarga, de la exitosa tira

Tierra Amarga (Bir Zamanlar Çukurova, en su idioma original) es la producción turca llena de drama y tragedia que no deja de deja de cautivar a los televidentes. Es un sensacional éxito no sólo en su país de origen sino también en Estados Unidos, América Latina y España. Hoy se emite por Antena 3 y sus personajes no dejan de dar de qué hablar.

Narra la historia de amor entre Züleyha y Yilmaz, quienes luchan por estar juntos y sortean grandes desafíos que Demir Yaman les pone en su relación. El factor sorpresa es vital en esta tira ya que es lo que mantiene expectante a los televidentes. Es más, muchos quedaron perplejos cuando se enteraron que uno de sus protagonistas abandonaba la producción.

Yilmaz (interpretado por Ugur Günes) muere en la tercera temporada luego de que su auto cayera por un acantilado. Sobre su salida hay varias teorías y hay quienes afirman se fue porque recibió una interesante y novedosa propuesta laboral: Lawless Lands, la tira que Gold Film filmó para Fox. Otros, en tanto, aseguran que existía una mala relación entre él y Hilal Altinbilek, la protagonista de la serie.

Para despejar dudas, él mismo salió a aclarar que su partida estuvo relacionada a la estructura del texto. "No, ya estaba claro, había algunas cosas en el guión, era obvio que saldría de todos modos", expresó en una entrevista.

Yilmaz

También, al salir de la exitosa tira, se despidió con un mensaje en sus redes. "Sí, he llegado al final de otra aventura. En primer lugar, me gustaría agradecer a mis productores, mis directores, mis compañeros actores, el perdurable equipo de elenco, la gente de Adana, a la que amo con todo mi corazón, y a nuestro público que nunca nos ha dejado de brindar su apoyo. Nos vemos en otras aventuras", señaló.