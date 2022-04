Por qué Müjgan es la única que puede evitar una próxima tragedia en Tierra Amarga

Tierra Amarga (Bir Zamanlar Çukurova, en su idioma original) es la exitosa tira turca que se estrenó en 2018 y desde su primera salida al aire, no deja de captar la atención de los televidentes. La telenovela cuenta la historia de amor entre Züleyha (Hilal Altinbilek) y Yilmaz (Ugur Günes), quienes luchan por estar juntos y sortean grandes desafíos que Demir Yaman (Murat Ünalmis) les pone en su relación.

No sólo cautivó en su país de origen a los espectadores, sino que mantiene atrapados delante de la pantalla a cientos y cientos de personas en América Latina, España y Estados Unidos. Hoy, se está emitiendo en Antena 3 y mantiene en vilo a la audiencia con lo que sucede capítulo tras capítulo.

Recientemente se vio que Müjgan está embarazada. Toda Çukurova lo sabe y una de las que entristeció con la noticia fue Züleyha, quien no quiere saber más nada de Yilmaz. Sin embargo, él no se rendirá fácilmente por el hijo que tienen, Adnan. Ella teme que él quiera llevarse al niño al encontrarlo en sus brazos.

"Te hice una promesa y la cumpliré, no voy a hacer nada sin tu consentimiento", le asegura él. Allí, aprovecha para recordarle a la joven que no ha tenido ningún encuentro íntimo con Müjgan desde hace tiempo y que el bebé que espera no es suyo.

Züleyha

En la ciudad turca, se extiende el rumor de que Müjgan y Fikret mantienen una relación oculta. Llega a oidos de Çetin y Yilmaz, y así encuentran una explicación al embarazo. Embriagado de ira, el enamorado de Züleyha se dirige a enfrentarse con Fikret y hacerle pagar su traición.

Yilmaz

"Yo te apreciaba. Has manchado el honor de tu familia. ¿Has sido tú el que ha dejado embarazada a Mujgan?", pregunta Yilmaz. "Si crees en esos rumores, dispárame. ¡Atrévete, hazlo!", responde Fikret. Müjgan es la única que puede evitar la tragedia confesando toda la verdad.