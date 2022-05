¡Irreconocible! Así luce actualmente el actor de MacGyver

Fue el actor que hizo tan popular la serie de MacGyver. Entérate qué fue de la vida y cómo luce hoy Richard Dean Anderson, el mítico hombre con un pasado glorioso y un misterioso presente que alcanzó una insospechada de popularidad gracias a la icónica serie de los ochenta.

Fanáticos o no de la serie, Agnus MacGyver fue un rotundo éxito y su recuerdo permanece imborrable para muchas generaciones. Un personaje que con solo una navaja suiza y cualquier objeto que encontrara a mano, improvisaba soluciones y resolvía magistralmente todos y cada uno de los problemas que le surgían.

En los 139 capítulos de las 7 temporadas que se emitieron, MavGyver fue un verdadero fenómeno mundial. Pasaron más de 35 años del estreno de su primer capítulo en 1985 y su mítico personaje sigue siendo inolvidable.

La serie llegó a emitirse en más de 70 países con un éxito arrollador y a, Richard Dean Anderson, le valió la fama mundial y el apelativo inesperado de sex-symbol. Es que, en ese entonces, no había nada comparable al magnetismo de un tipo que triunfara así, a base de la inteligencia y sin usar ningún tipo de armas.

Qué hizo después de MacGyver

Richard Dean Anderson, luego del éxito de MacGyver realizó dos películas para televisión sobre la misma serie, aunque no tuvieron gran éxito. Además, participó en la exitosa serie Stargate SG-1, que fue como una continuación de la película Stargate de 1994, donde se puso en la piel del General Jack O’Neill.

Aunque la serie fue un éxito, al punto de que se convirtió en una de las tiras de ciencia ficción con más temporadas de la historia (desde 1997 hasta 2007) ya después del 2010 el actor se dedicó solo a disfrutar de su tiempo con su familia y ahora luce totalmente irreconocible.

Richard Dean Anderson: así luce actualmente el actor de MacGyver

Richard Dean Anderson ahora tiene 72 años y no trabaja por decisión propia. Luego de su rotundo éxito en MacGyver intentó seguir actuando hasta que decidió dar un paso al costado y se apartó del medio para centrarse en cuidar a su hija, Wylie Anderson, que tuvo con Apryl Prose, con quien estuvo casado de 1996 a 2003.

En cuanto a su vida y cómo luce hoy, parece que está irreconocible y vive de las rentas: "Es una elección. No pienso realmente en volver a trabajar. No es mi prioridad”, aseguró en una oportunidad cuando visitó Bélgica en 2016.

“Siempre me ha costado entender y aceptar el fenómeno de la fama. Soy un chico de Minnesota, donde la gente no está interesada en la celebridad o la fama, por apetecible que sea. Además, me estoy haciendo mayor, y ahora eso me avergüenza todavía más" añadió.

Actualmente, vive en algún lugar de California y de vez en cuando acude a alguna convención de comics. El actor de MacGyver ama a los perros por encima de casi todas las cosas. Se sabe que aún sufre de una lesión de espalda que sufrió cuando interpretaba a Angus. "FUENTE: El Mundo - Así luce actualmente el actor de MacGyver"

Le encanta viajar y hasta ha llegado a denunciar la suplantación de su identidad en las redes sociales ya que manifestó que no posee ninguna. Prefiere dedicar su tiempo a escuchar música y hasta ha prometido en varias ocasiones escribir sobre su vida, aunque es muy reticente a contar sobre su intimidad.

Dónde se puede ver la serie MacGyver

MacGyver actualmente se puede ver en Amazon Prime Video. Asimismo, también puedes encontrar en esa plataforma películas y secuelas de otra serie en la que participó el actor, Stargete SG-1, como son Stargate Atlantis y Stargate Universe, que fue el último trabajo actoral de Richard Dean Anderson.

¿Qué es lo que más recuerdas de MacGyver? ¿Te gustaría volver a ver una serie con esas características?