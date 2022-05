Los talentos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, que pocos conocen

La pareja que supieron formar Angelina Jolie y Brad Pitt fue de las más adoradas en la historia de Hollywood. Los actores, que se conocieron mientras grababan la película Mr. & Mrs. Smith, se enamoraron y formaron una numerosa familia juntos a lo largo de 14 años. El dúo “Brangelina”, apodo que recibieron durante su noviazgo, le dio la bienvenida a seis hijos mientras estaban juntos. Esos niños crecieron y, actualmente, están descubriendo sus pasiones y talentos.

Luego del divorcio entre Angelina y Brad, los niños permanecieron principalmente con su madre. Es que Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne representan el mundo entero para Jolie por lo que se asegura de criarlos libremente y con mucho amor.

Si bien ninguno de los seis hijos cuenta con redes sociales personales en las que muestren su día a día, es común verlos junto a Angelina en eventos importantes como lo fueron la Premier de Eternals y de Maléfica 2. En cada ocasión, las cámaras están pendientes a los movimientos y looks de los 3 niños adoptados y de los 3 hijos biológicos que cada vez se parecen más a sus papás.

Recientemente, se la ha visto a Shiloh Jolie-Pitt, la cuarta hija del clan “Brangelina”, bailando sobre una canción de Lizzo que se hizo tendencia, demostrando tener talento en la pista de baile. Sin embargo, ella no es la única que ha elegido una actividad donde depositar toda su pasión, puesto que los demás niños Jolie-Pitt también se destacan en otras áreas.

Los talentos de los niños Jolie-Pitt

Maddox Chivan Jolie-Pitt

Angelina Jolie aún no estaba con Brad Pitt cuando conoció al bebé Maddox en Camboya. Es que la actriz de Maléfica viajó al país africano en 2001 para hacer una visita humanitaria. Allí visitó el orfanato donde se encontraba Maddox y decidió adoptarlo para darle una mejor vida.

Hoy, a sus 21 años, el joven ha demostrado su pasión por la ciencia pues estudia bioquímica en la Universidad de Yonsei en Corea del Sur, además de tomar cursos de ruso y coreano. Fue en 2019 que Maddox tomó su rumbo para estudiar en el país asiático, por lo que se vio a Angelina llorando de orgullo tras la despedida.

Maddox y Angelina. FOTO: Revista People en Español.

Pero eso no es todo. Maddox también se ha involucrado en la industria del entretenimiento, trabajando como productor ejecutivo junto a su madre en el thriller histórico First They Killed My Father.

Zahara Marley Jolie-Pitt

Zahara es la hermana menor de Maddox, que la ex pareja de Jolie y Pitt adoptó. La joven de 17 años ha mostrado ser muy encantadora enfocándose en el trabajo comunitario al igual que su madre. Como si fuera poco, Zahara también maneja su propia línea de joyería, la Colección Zahara, aportando sus ganancias a refugios para víctimas de violencia doméstica. ¡Toda una heroína! Zahara Jolie-Pitt. FOTO: Magazin OK

Pax Thien Jolie-Pitt

Pax nació en Vietnam en 2003 y fue adoptado por Angelina en marzo de 2007, cuando tenía tres años. En el 2016 prestó su voz a un personaje en Kung Fu Panda 3, demostrando tener talento en la actuación. Además, durante una aparición en Woman’s Hour de BBC Radio 4, Jolie reveló que Pax ama la música y su sueño es ser DJ. Angelina y Pax. FOTO: E News

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Shiloh Jolie-Pitt es la primogénita de Angelina y Brad. La joven que cumplirá 16 años ha dejado claro que nació para brillar en la pista de baile. Es que, desde hace unos meses, la adolescente asiste al estudio de baile Millennium, donde practica hip-hop, disciplina que la tiene encantada.

Knox León y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt