Así lucía Angelina Jolie en su primer papel con tan solo 7 años

Angelina Jolie es una de las actrices más icónicas del cine estadounidense. Con su belleza y talento irrumpió en el mundo del cine y del modelaje siendo muy joven. Pero actuar en papeles inolvidables no es lo único que la hizo ser quien es hoy. Jolie también es guionista, cineasta y embajadora de buena voluntad en su país, y es conocida por su imparable trabajo humanitario, razón por la que, desde 2012, es enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

La actriz de 46 años cuenta con una extensa trayectoria en el mundo cinematográfico. A lo largo de su carrera, se supo destacar en papeles protagónicos de películas como Lara Croft: Tomb Raider, Sr. y Sra Smith, Alejandro Magno, El turista, El Intercambio, Unbroken y Maléfica, entre otras.

Con sólo 24 años, la ex esposa de Brad Pitt ganó el Oscar a la “Mejor Actriz de Reparto”, por su papel en Inocencia interrumpida. Pero eso no es todo. También ganó tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores en distintas ocasiones.

Cómo empezó la carrera de Angelina Jolie

Angelina Jolie Voight nació en Los Ángeles, California, el 4 de junio de 1975. Es hija de los actores Jon Voight y Marcheline Bertrand, por lo que su amor por la actuación lo lleva en la sangre. Fue en el seno familiar donde surgió su interés por el arte, principalmente el cinematográfico.

Jolie se inició como modelo durante su adolescencia e incluso tenía solo 17 años cuando protagonizó la cinta futurista Cyborg 2 (1993). Sin embargo, aunque su actuación en esa película se considera el inicio de su carrera profesional, ya había tenido su primer papel muchos años atrás.

El primer papel de Jolie en el cine

Fue en el año 1982, a sus cortos siete años, que la actriz participó en la película Lookin’ to Get Out, su primer papel cinematográfico. En ese film, que fue coescrito por su padre, se muestra a dos apostadores, Alex (Jon Voight) y Jerry (Burt Young), que escapan de Nueva York y de la mafia, luego de que uno de ellos perdiera mucho dinero apostando. En ese escape llegan a la capital del juego, Las Vegas. Con un poco de suerte, consiguen ganar en black jack, y reciben una habitación de cortesía y dinero extra para jugar en el casino. Allí aparece Ann-Margret quien interpreta a la ex novia de Alex, cuya hija de siete años, Tosh, es nada menos que la pequeña Angelina Jolie.